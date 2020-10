Politiet vil gerne i kontakt med en mand, som lørdag morgen var vidne til en ulykke på Sorøvej syd for Ugerløse, hvor en bil, der blev ført af en 30-årig mand, skred af vejen og ramte et plankeværk.

Særligt vidne til dødsulykke med stjålen bil efterlyses

Midt- og Vestsjællands Politi mangler et vidne til den dødsulykke, der fandt sted syd for Ugerløse lørdag morgen, hvor en 48-årig kvinde fra Frederikssund mistede livet.

- Det er ikke vores opfattelse, at han er forsvundet af ond vilje. Andre vidner havde fået indtryk af, at han var på vej på arbejde. Og da han havde set, at der var andre til stede, og at der var slået alarm, var han kørt videre. Men vi vil gerne tale med ham, så vi kan høre hans version af, hvad der skete, fortæller Martin Bjerregaard om manden, der skulle være kørt over vragrester fra den forulykkede bil og det plankeværk, bilen havde ramt, da den var skredet af vejen.