Sådan vil politikerne få flere hen til stemmeurnerne

Holbæk - 23. september 2021 kl. 10:51 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Ved kommunalvalget i 2017 var stemmeprocenten i Holbæk oppe på 73,72 procent. På landsplan var det 70,8 procent af de stemmeberettigede, der brugte tid på at sætte kryds. Dermed lå Holbæk pænt midt i feltet.

Kommunalpolitikerne her i byen vil dog gerne have flere til at stemme. Og derfor besluttede de på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde, at der skal foretages en række valgfremmende tiltag.

Forslaget kommer fra Radikale Venstre, som på mødet i august fremlagde ti konkrete forslag. Dem har administrationen nu behandlet og regnet på, og et flertal stemte for, at de fleste af forslagene gennemføres.

Det betyder blandt andet, at samtlige valgberettigede borgere vil få en SMS tæt på valgdagen, den 16. november, med informationer om valget. Ledige, der får breve fra Jobcentret i anden anledning skal i brevet gøres opmærksomme på valget og i boligområder som Ladegårdsparken, Bjergmarken og Vangkvarteret skal der skabes mulighed for at brevstemme én dag i hvert område

På togstationer og ved busstoppesteder skal der bannere op, som gør opmærksom på valget og i kommunens dagtilbud samt skoler skal forældrene også mindes om valget.

Ingen kan være i tvivl Kun Dansk Folkeparti og Konservative stemte imod forslaget.

- Vi bakker ikke op, for de tiltag der allerede ligger hos valgbestyrelsen er rigeligt. Ingen kan være i tvivl om, at der er valg. Men vi vil være glade, hvis der bliver holdt nogle flere vælgermøder, sagde Steen Klink (DF).

En festdag Emrah Tuncer (R), som står bag forslaget, fortalte, hvordan hans forældre, der har boet mange år i Danmark, først i 2009 stemte ved et valg.

- Jeg tror ikke, de anede, hvem de skulle stemme på. Og der er mange, både med anden etnisk baggrund, men også udsatte grupper blandt danskere, hvor der er behov for mere information, sagde han.

Camilla Hove Lund (V) bemærkede, at hun mener, at det er vigtigt, at få nye generationer mindet om, at de skal hen i stemmeboksene.

- Hjemme hos os har børnene altid været med, når vi skulle hen at stemme og valgdagen er en festdag, Men sådan er det ikke alle steder, og derfor skal vi understøtte, blandt andet de nye generationer i at stemme, sagde hun.

Karen Thestrup Clausen (EL) er også med på de valgfremmende forslag.

- Jeg bliver ked af det på demokratiets vegne, når nogen ikke synes, der skal gøres noget. Mange af de unge og socialt udsatte vil sige, at det ikke kommer dem ved, hvis vi ikke får dem engageret. Og det giver en uheldig adskillelse mellem dem og os, sagde hun.

SFs Bente Röttig var især glad for forslaget om at sende en SMS ud til alle stemmeberettigede.

- På den måde når man meget bredt ud og alle ser det, sagde hun.

Lars Dinesen (S) kaldte det 'en rigtig god sag' - det er penge, der investeres i, at demokratiet rigtig kan leve, sagde han.

Der er i budgettet afsat 75.000 kr. til valgfremmende tiltag og administrationen skønner, at de ekstra tiltag, der blev stemt om onsdag aften, vil beløbe sig til 112.500 kr i merudgift.