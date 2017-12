Fra årsskiftet skal der atter betales byggesagsbegyr ved ansøgninger om byggetilladelser i Holbæk Kommune. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Sådan skal der betales byggesagsgebyr

Holbæk - 08. december 2017

Timeprisen bliver 700 kroner, når virksomheder og borgere i det nye år atter skal betale et gebyr for byggesagsbehandlingen i Holbæk Kommune.

Timetaksten var 694 kroner, da Holbæk Kommune senest opkrævede gebyret i 2014. Hos de sjællandske kommuner, der i 2017 har opkrævet gebyret, er den gennemsnitlige timetakst 695 kroner. På landsplan er gennemsnittet 640 kroner.

Det har været gratis i Holbæk Kommune siden 2015. Det har ligget klart, at gebyret ville dukke op igen, efter at et flertal i Holbæk Byråd i efteråret indgik en aftale om 2018-budgettet.

Målet er, at gebyrindtægten årligt skal udgøre 1,5 millioner kroner, men det bliver ikke nået i 2018, da der er en indfasningsperiode, da gebyret som regel først betales, når byggeriet tages i brug.

Holbæk Byråd foretager den endelige vedtagelse af principperne for byggesagsgebyret onsdag den 13. december, efter at klima- og miljøudvalget og økonomiudvalget har behandlet sagen.

Der var enighed i de to udvalg om at følge en indstilling fra administrationen om opkrævningen af gebyret. Dog kunne de to LA-medlemmer i klima- og miljøudvalget, Søren Stavnskær og Christian Ahlefeldt-­Laur­vig ikke tiltræde, at der opkræves byggesagsgebyr. Det er en følge af, at de stod uden for budgetforliget, der omfattede genindførelsen af gebyret.

Hovedreglen i principperne for opkrævningen af byggesagsgebyret bliver, at der betales efter tidsforbruget til behandlingen af den enkelte sag. Der er visse undtagelser fra betaling af gebyr. Der opkræves ikke gebyr for formøder og dialog inden tidspunktet for ansøgningen eller ved afslag. Der skal heller ikke betales gebyr i sager om småbygninger, det vil sige carporte, garager, udhuse, overdækkede terrasser og lignende.