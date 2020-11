Se billedserie 75 elever på Stestrup Skole havde historievikar mandag. Sigurd Barrett blæste 128.000 års Danmarks Historie ud i salen, og de fleste vil fra nu af huske, at Grauballemanden har skrevet en sang til Sigurd Barrett om at ligge til skue på Moesgaard Museum og fortælle om jernalderens menneskeofringer. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Sådan skal Danmarks historie fortælles - 128.000 år på 47 minutter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan skal Danmarks historie fortælles - 128.000 år på 47 minutter

Holbæk - 09. november 2020 kl. 17:30 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

4. klasse er nået til vikingetiden, og undervisningen i Danmarks historie tager normalt mere end en enkelt time på Stestrup Skole. Men ikke mandag. Her tog det kun 47 gennemmusikalske minutter for Sigurd Barrett og Eskild Dohn at fortælle 128.000 års historie.

- Det var vildt og sjovt, og vi lærte også noget nyt, forsikrede Caroline Juul Jensen og Hubert Sieniawski fra 4. klasse.

Sådan skal historie fortælles, fortsatte de. Men med al respekt for læreruddannelsen er ikke alle lærere multiinstrumentalister, sangskrivere, fantasifulde fortællere og formidlere med humoristiske indfald og stor underholdningsværdi.

Finurlig historie Sigurd Barretts ambitiøse Danmarkshistorie for fuld udblæsning er et miks af fakta, myter, finurligheder og skøre indfald. Han begynder med neandertalerne og er dermed forud for historieskrivningen. Lige nu leder arkæologer efter beviser for neandertalere i Danmark ved Ejby Klint.

6. klasse er nået til reformationen, som var tæt på at blive aflyst i Stestrup Fritidsgård. Eskild Dohns messende udgave af Mariehønen Evigglad på munkelatin fik flere stemmer end Sigurd Barretts kendte version på forståeligt dansk.

Modsat den amerikanske præsident Trump accepterede han nederlaget, som sønderjyderne gjorde for 100 år siden, da nogle stemte sig tilbage til Danmark, og resten valgte at blive i Tyskland.

»Man må trække en grænse« er hans genforeningssang, der kommer med i Højskolesangbogen.

Vi skaber historien Genforeningen skabte ligesom stenaldermenneskene og bronzealderens handelsfolk, som bragte Egtvedpigen til Danmark, historie.

Danmarks nok mest berømte mand, Grauballemand fra jernalderen, ligger til skue på Moesgaard Museum i Aarhus og fortæller historien om tidens menneskeofringer.

Gorm den Gamle og Harald Blåtand sluttede oldtiden, og så var der 27 minutter til resten af historien med middelalderens munke, enevælde, slaget ved Dybbøl i 1864 og to verdenskrige.

Men hvorfor gå så meget op i historien? Jo, for er man historieløs, er man ingenting, mener Sigurd Barrett.

- Historien er vigtig. Den er her nu, alt hvad vi gør, bliver historie i fremtiden. Så pas på verden og hinanden og skab en fremtid smuk, lys og klar, var afskedsreplikken.

Og på grund af coronarestriktioner var kram og eftersnakke med børnene afløst af vink.

Sigurd Barretts Danmarkshistorie findes på hans hjemmeside og Youtube til fri afbenyttelse, kan købes som bøger med cd'er, og sangene kan streames.

Medlevende elever Han og Eskild Dohn er på en tre-dages tur. Stestrup var en fed premiere med medlevende elever, lød det, inden de fortsatte til næste historietime.

- Turen er arrangeret af Danmarks Radio som erstatning for de corona-aflyste koncerter for elever i Koncerthuset i DR Byen. Vi er glade for at komme ud at spille og vil gerne spille for så mange som muligt, bemærkede Sigurd Barrett.

4. klasse i Stestrup havde billetter til den aflyste koncert og var heldig at blive udvalgt til en hjemmekoncert.