Se billedserie Julemanden kommer, og træet bliver tændt - uanset corona. Men det bliver ikke som på fotoet her, der er taget for et par år siden. Arkivofto Per Christensen. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Sådan bliver Black Friday og julefejringen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan bliver Black Friday og julefejringen

Holbæk - 05. november 2020 kl. 07:35 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

I år er det Black Friday den 27. november, og dagen bliver ifølge eksperterne større end sædvanlig. Men hvordan gennemfører man en af årets største handelsdage på betryggende vis? Det har styregruppen i Holbæk Byforum en plan for.

Styregruppen planlægger, at Black Friday ikke kun - som oprindeligt annonceret - udvides til at vare en hel weekend, men lader den starte allerede torsdag den 26. november - altså dagen før Black Friday.

- Det vil betyde, at vi får Black Friday i centrum af Holbæk fra torsdag til og med søndag, siger chef for Holbæk Byforum, Jan Vestergård, og fortsætter:

- Vi er opmærksomme på, at der blev truffet en anden beslutning på foreningens brunchmøde den 6. oktober. Men mødet blev afholdt før regeringens nye stramninger, og vi er kommet frem til, at dette er den bedste løsning, hvis vi skal kunne tilbyde vores kunder en sikker indkøbstur. Opgaven er jo at tiltrække kunder til Holbæk bymidte, som gerne vil handle lokalt i butikkerne, og samtidig sikre os, at det foregår på en sikker og tryg måde.

Styregruppen har også fået præciseret, hvordan julemandens ankomst og juletræstændingen kommer til at foregå i år.

Det ligger fast, at julen i Holbæk bymidte starter fredag den 20. november, hvor julemanden traditionen tro kommer sejlende til Holbæks gamle træskibshavn. Hvad der derefter kommer til at ske, bliver anderledes end normalt.

- Desværre kan vi med det gældende forsamlingsforbud ikke mødes med julemanden på havnen og gå i samlet optog op til årets juletræ på Ahlgade. I stedet vil man kunne sidde derhjemme og følge julemandens ankomst på video på vores Facebook-side, forklarer Jan Vestergård, som også vil give de lokale borgere mulighed for at få indflydelse på, hvornår præcist træet og resten af julelysene i byen skal tændes. - Vi planlægger at gennemføre en afstemning på Facebook, hvor alle kan være med til at bestemme tidspunktet, siger Jan Vestergård, som har sørget for, at der i år kommer endnu flere julelys end normalt i byen.

- Vi udvider julebelysningen til også at omfatte parkeringspladsen ved Hotel Sidesporet. Vi har indkøbt lys til træerne, som er en blanding af stjerner og iskrystaller. Det ser meget flot og stemningsfuldt ud på de mock-ups, vi har lavet digitalt, og vi håber, at det vil gøre julebyen Holbæk ekstra indbydende, udtaler han.

Endnu et nyt og corona-sikkert tiltag er Byforums digitale julekalender, som man vil finde på Byforums hjemmeside og Facebook.

- Vi laver i år en julekalender, hvor vores medlemmer skiftes til at være 'emnet' for dagens låge. Til hver af de 24 låger hører så et spørgsmål og en præmie, der er doneret af den pågældende butik eller restaurant, lyder det fra Jan Vestergård, som regner med, at de præmier, butikkerne donerer, samlet vil beløbe sig til omkring 25.000 kroner.

- Der er ingen tvivl om, at hverken Black Friday eller julen ikke bliver helt, som vi kender det fra andre år. Men de gode tilbud og julehyggen bliver der ikke lavet om på, og vi håber, at kunderne vil bakke op om de lokale butikker og lægge deres indkøb lokalt - også i julen, slutter byforumchefen.