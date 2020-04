Politiet var mandag flere steder for at måle bilisternes fart - og udstede bøder til dem, der kørte hurtigere end tilladt. Foto: THOMAS OLSEN

Så mange gik i politiets fartfælde i Holbæk

Holbæk - 21. april 2020 kl. 12:59 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Betjente fra Midt- og Vestsjællands Politi var mandag formiddag på fartkontrol på Roskildevej ud for Æblevang i Holbæk. Det skete som led i politiets landsdækkende indsats i øjeblikket rettet mod fartsyndere i trafikken.

Fartmålingerne på Roskildevej foregik med laser, og resultatet blev, at politiet kunne vinke 21 bilister lidt for hurtige bilister ind til siden og sende dem videre med en fartbøde i handskerummet.

På Roskildevej ud for Æblevang er hastighedsgrænsen 50 km/t., men mandagens mest fartglade bilist susede forbi politiets lasermåler med en fart på 72 km/t.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser i øvrigt, at færdselsbetjentene i politiet videobil på motorvejen på fra Hundige til kontrollen i Holbæk havde noteret fire bilister, der kørte hurtigere end tilladt på motorvejen.

Den højeste måling lød på 153 km/t. på en strækning, hvor der maksimalt må køres 110 km/t.

Desuden kørte to bilister både for stærkt og gav ikke tegn med blinklyset i forbindelse, når de skiftede vognbane, og det udløser en bøde på 5000 kroner samt et klip i kørekortet til dem begge.

Foruden hastighedskontrollen i Holbæk var politiet også på fartkontrol i Køge, Solrød og Greve i løbet af mandag. I alt 101 bilister blev sigtet for at køre for at køre for hurtigt. Tre kørte, selvom de ikke havde førerret og to kørte, selvom de var frakendt førerretten.

Sagerne medfører foruden bødestraf, at i alt 37 bilister kan forvente et klip i kørekortet og 7 bilister kan forvente at få en betinget frakendelse, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

