Claus »Moffe« Nielsen, der i november blev dømt for ulovlig fremstilling og salg af cannabisolie og nu afventer ankesagen i landsretten, er en af initiativtagerne til et forsøg på at starte en fuldt lovlig produktion af medicinsk cannabis. Foto: Mie Neel

Så mange cannabis-aktier har »Moffe« solgt

Holbæk - 10. januar 2018 kl. 17:04 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt i december lancerede en kreds af personer, heriblandt Claus »Moffe« Nielsen fra Holbæk, ambitionen om at starte produktion af medicinsk cannabis.

Samme mål har en række andre danske og udenlandske virksomheder meldt ud i forbindelse med, at danske læger ved årsskiftet fik mulighed for på forsøgsbasis at ordinere medicinsk cannabis til en række forskellige sygdomme. De øjner en god forretning i horisonten, hvis politikerne ender med at lovliggøre cannabis til medicinske formål.

Men hvor de store virksomheder allerede har penge i ryggen, skal Moffes.com - der har taget navn efter Claus Nielsens ulovlige og nu lukkede cannabis- olie-netbutik - baseres på såkaldte »folkeaktier«. Sådan lød budskabet, da ideen blev lanceret før jul.

Tirsdag ved middagstid var der ifølge Claus Nielsen selv solgt 806 folkeaktier á 500 kroner stykket (teknisk set er det såkaldte C-aktier). Det betyder, at der foreløbigt er kommet 403.000 kroner ind.

- Den største del blev solgt i december efter, at vi åbnede for salget, og så har det været mere stille her i januar. Men det er helt som forventet, for folk har ingen penge i januar, siger Claus Nielsen til dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Han forventer, at der igen kommer et øget aktiesalg, når januarlønnen begynder at gå ind på folks bankkonti sidst på måneden.

Ifølge Claus Nielsen skal han og de fire andre personer bag aktieudbuddet have rejst 22,5 millioner kroner ved udgangen af april i år for at kunne gå videre med projektet. Det er de forventede udgifter i fase 1, der handler om at etablere et produktionssted.

Med mindre end en halv million indsamlet på cirka tre uger synes målsætningen dog meget langt væk. Men Claus Nielsen tror på projektet.

- Vi arbejder lige nu på at få lavet en rigtig forretningsplan færdig til sidst i januar eller starten af februar. Vi har samtidig kontakt til nogle store investorer, som er interesseret i at skyde penge ind, hvis de kan se, at projektet kan komme op at stå, lyder det fra Claus Nielsen.

Foreløbigt er det altovervejende helt almindelige enkeltpersoner, der har købt aktier i Moffes.com. Det er lige fra minimumsprisen på 500 kroner for én aktie og op til køb for 10.000 kroner aktier, siger Claus Nielsen.

Hvis projektet ikke kommer op at stå, kan aktiekøberne under visse betingelser få deres penge tilbage.

Det er meningen, at cannabisproduktionen skal være CO2-neutral og såkaldt hydroponisk, altså at planterne vokser i vand og ikke i jord.

