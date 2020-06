Se billedserie Trina Hansen, Holbæk, skulle igennem 1.000 meter morgensvømning. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Så er svømmerne i gang i Sportsbyen

Holbæk - 10. juni 2020

Holbæk Sportsby og de øvrige idrætsanlæg i Holbæk Kommune lukkede fra det ene øjeblik til det andet, da statsminister Mette Frederiksen i marts trykkede på pauseknappen som følge af corona-pandemien. For nogle uger siden kom der gang i den udendørs idræt - og nu er den indendørs idræt også med. I Sportsbyen, for eksempel, blev der åbnet for det meste i går, tirsdag, og i dag blev også dørene til svømmecentret åbnet.

De første var i bassinet allerede klokken 5.30.

Straks fra start stod 30 motionssvømmere og konkurrencesvømmere fra Holbæk Svømme Klub klar ved de 50 meter lange baner i centret.

Trænede i sø og bugt

En af dem, der var tidligt i vandet, var Oliver Lystlund fra Tølløse. Han er 16 år og har været elitesvømmer længe. Træningen de seneste måneder har været meget anderledes for ham. Den er foregået ved Holbæk Havn, i Køge Bugt, i Furesø og i en sø ved Ballerup.

- Det var i våddragt et par gange om ugen. Nu er vi i gang i svømmecentret i Holbæk Sportsby igen. Det er bare fantastisk, lød det fra Oliver Lystlund, da han var kommet op af vandet og var på vej til styrketræning i Sportsbyens Træningscenter.

Oliver Lysthus konkurrerer i brystsvømning på distancerne 100 og 200 meter og træner under normale omstændigheder i svømmebassinet ni gange om ugen og i træningscentret tre gange om ugen.

En anden, der glædede sig i dag, var motionssvømmeren Trina Hansen, Holbæk, der skulle igennem 20 baner, altså en kilometers morgensvømning.

Hun er 54 år og svømmer almindeligvis tre-fire gange om ugen. Hun er også begyndt at dyrke triatlon, så den seneste tid har de fleste af træningspassene været løb.

- For mit vedkommende er det ikke kun motionen og den velvære, det afstedkommer, men absolut også den indre ro, jeg finder ved at svømme, det handler om, siger Trina Hansen.

At svømmecentret åbnede senere end de øvrige dele af Holbæk Sportsby hænger sammen med, at vandet skulle varmes op. Det begyndte man på i søndags.

Glidende overgang

- Ikke alle foreninger er gået i gang i Sportsbyen samtidig. Medlemmerne af for eksempel Holbæk Bordtennisklub tager fat fra på mandag, fortæller Carsten Damgaard, direktør i Holbæk Sportsby.

Hvordan de enkelte foreninger kommer i gang, hænger blandt andet sammen med de retningslinjer, der er udstukket fra specialforbundene.

Da Danmark blev lukket ned i marts, var det umiddelbart efter, at Holbæk Sportsby havde været igennem en tid med flere store begivenheder. Der var Davis Cup-kamp i tennis, Danmark mod Puerto Rico, der var danmarksmesterskabet i det indendørs fodboldspil futsal, DGI holdt crossløb med 700 deltagere og i fodboldspillernes 2. division havde Holbæk Bold- & Idrætsforening og Slagelse B&I netop spillet lokalopgør.

- Vi nåede lige at mærke, hvordan det er, når Holbæk Sportsby kører for fulde omdrejninger. Så blev der lukket fra den ene dag til den anden. Det var vildt mærkeligt, siger Carsten Damgaard.

Fra nedlukningen og frem til nu har der været nødbemanding med fire fra ledergruppen i Sportsbyen. Medarbejderne har været hjemme med lønkompensation.

- I pausen har der været stort fokus på et-års-gennemgangen af Sportsbyen med Holbæk Kommune og entreprenørerne, siger Carsten Damgaard.

Aktiviteterne i Holbæk Sportsby foregår selvsagt efter de gældende corona-regler.

- Alt er åbent. Der er masser af håndsprit, afstandsmærker og hvad, der skal være. Det er op til de besøgende at efterleve reglerne. Gå for eksempel ikke ind i et omklædningsrum, hvis der ikke er plads nok, siger direktøren.

Politiet er i øvrigt inviteret til et besøg senere i denne uge.

- Et ekstra tjek for, at alt er i orden, siger Holbæk Sportsbys direktør.