Se billedserie Therese Christiansen siger, at det af hensynet til miljøet er en god idé at holde genbrugssalg. Foto Jette Bundgaard.

Så er det igen tid til genbrugssalg

Holbæk - 28. februar 2020 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hotel Sidesporets receptionschef Therese Christiansen står i spidsen for et genbrugsmarked i Rotationen lørdag den 21. marts.

Her vil man mellem klokken 10 og 14 kunne shoppe secondhand-mærkevaretøj til voksne i de 20 stande, som opstilles på dagen.

Sidesporet stod bag et tilsvarende arrangement i Rotationen sidste år som blev en stor succes. Det er på den baggrund, at man arrangerer endnu en dag med genbrugssalg

- Jeg synes, salgsdagen er en fed mulighed for alle os, der gerne vil købe eller sælge velholdt genbrugstøj. Tit er det sådan, at man skal køre en masse og måske forgæves, hvis man finder tingene på nettet, for der er måske kun ét par sko til salg det ene sted og én kjole det andet. I Rotationen bliver man præsenteret for et stort udvalg på ét sted, siger Therese Christiansen.

Hun tilføjer, at man på Sidesporet også forsøger at holde fokus på at skåne miljøet ved at afvikle et genbrugssalg: - Da tøjindustrien står for over 10 procent af verdens samlede CO2 udledning, giver det rigtig god mening, at vi støtter op om genbrug af tøj, siger hun.

Therese Christiansen fortæller, at det eksklusive tøj til voksne, som vil fylde boderne genbrugsmarkedet, ikke nødvendigvis skal være de allerdyreste mærker, men i mellemklassen og op.

- En dejlig striktrøje af et godt mærke kan sagtens holde to-tre sæsoner og bruges igen af den nye ejer. Det er en god udnyttelse af ressourcerne, at vi genbruger i stedet for at smide ud, understreger Therese Christiansen.

Der er gratis adgang, mens det koster 150 kroner for en af de 20 stande, der købes på www.sidesporet.dk/event/ Fristen for booking af en stand er den 15. marts.

Arrangørerne pointerer, at der ikke vil blive solgt nyt tøj.

Baren i Rotationen vil være åben med mulighed for at købe kolde og varme drikke, sandwich, chokolade og snacks.