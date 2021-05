Så er der fest: Michael Falch, Lis Sørensen og Peter sommer optræder mellem halmballer

- Det er ikke rockkoncerter, men stemningsfulde, intime oplevelser med en perlerække af musikere, som spænder vidt, lover manden bag 12 koncerter på en ridebane »uden på landet« og foregår i et udendørs spillerum bygget op af halmballer, siger initiativtageren. Fra 12. august til 4. september kommer en række store danske musikere, sangskrivere og bands koncerter til Dorthealyst i Knabstrup. Manden bag ryster ikke på hånden, direktør Peter Sørensen, Beatbox Booking, mærker, hvordan mange er sultne efter livemusik i selskab med en kold fadøl eller et glas vin.

- Allerede på rygtet har der været interesse. Og efter offentliggørelsen på lokalområdernes Facebook-sites har jeg mærket en bølge af glade mennesker. Jeg er optimist, det er store navne, og der er kun plads til 500 siddende inden for halmballerne, forklarer Peter Sørensen. Han bor på det gamle Knabstrup Teglværk, og ideen om lokale koncerter har været vendt omkring spisebordet. Da en stadionkoncert og en optræden på Roskilde Festival blev corona-aflyst, var tiden inde til at realisere tanken og starte en koncerttradition i år.

- Ideen med et til lejligheden opbygget koncertområde af halmballer har jeg ikke set før. Men vægge bygget af halm høstet lokalt er oplagt. Den lokale opbakning er også stor, Dorthealyst er meget engageret, og det hele hviler på min familie, venner og bekendte og deres venner og bekendte, siger Peter Sørensen. Også kunstnerne er begejstrede for at komme ud til publikum, tilføjer han.

Peter Sørensen er manager for blandt andet Thomas Helmig ogTina Dickow, og hun kommer med band. De øvrige kunstnere er gode venner, som han har mødt i sine mange år i branchen, og er valgt ud fra konceptet med en intim scene og et siddende publikum.

Og med mange års erfaring som koncertarrangør har det været forholdsvist nemt og hurtigt at få andre med på ideen, skabe kontakter, stable et spillested af halmballer med plads til 500 på benene, få kommunale tilladelse og finde kunstnere i egen stald og de mange, han gennem årene har mødt for at skabe nogle mindeværdige koncerter.