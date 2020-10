Søren Bøtker Pedersen (th.) og Jais Lauritsen med kampagneskiltene, der gør opmærksom på projekt brug smitteopsporingsappen og stop corona ved bygrænsen for at få en »sikker by« i Jyderup. Foto: Elisa Hauerbach

STOP - coronavirus skal bremses ved bygrænsen

Coronavirus skal have kamp til stregen, mener initiativtagerne til kampagnen »sikker by«. Ud over de gængse råd og regler fra styrelser er våbnet mobiltelefonen og smitteopsporings-appen.

Ifølge et studie fra universitetet i Oxford, England, betyder det, at virus kan bremses, hvis 60 procent af befolkningen bruger corona-­appen. For med opsporing kan smittekæder hurtigt findes og stoppes.

Jyderup Erhvervsforening og initiativgruppen gik sammen for bogstaveligt at vise, at det kan betale sig at have app'en tændt. Det sker med skilte og ikke mindst rabatter i byens butikker, konkurrencer og særlige tilbud.

- Vi er selv lidt overrasket over allerede nu at møde så mange, der har app'en aktiveret, når vi spørger. Vi møder også især unge, som ikke har tænkt på app'en, men downloader og aktiverer, når de bliver gjort opmærksom på det, forklarer Søren Bøtker Pedersen, formand for Jyderup Erhvervsforening.

31. oktober stiller foreningen igen op ved brugsen og Spar og spørger folk om app'en. Kampagnen fortsætter mindst til midt i november, og den intensiveres med uddeling af postkort og opsætning af mærkater på fliser i byen.