SF vil styrke vejledning og kigger på Holbæk-model

Holbæk - 09. maj 2019

Står det til SF, skal uddannelsesvejledningen have et ordentligt boost, der skal sikre unge bedre hjælp og information på vejen gennem uddannelsessystemet. Partiet lægger forud for folketingsvalget også op til et opgør med vurderingen af uddannelsesparathed i folkeskolen.

I den anledning var partiformand Pia Olsen Dyhr og folketingskandidat Anne Valentina Berthelsen på besøg hos EUC Nordvestsjællands elevtjeneste i Holbæk.

Ungdomsuddannelserne i Holbæk Kommune indførte i 2017 en elevtjeneste efter et fælles koncept, der betyder, at al den råd og vejledning, som unge har brug for, blev samlet i en elevtjeneste, der er fysisk til stede på hver ungdomsuddannelse. Tjenesten samler blandt andet uddannelsesvejledning, psykologhjælp og SSP-medarbejder og betyder, at den unge kun behøver at henvende sig ét sted, hvis han eller hun har problemer, og ikke ender som kastebold i det kommunale system.

EUC-eleverne Arn Pedersen fra Holbæk, der går på tømrerlinjen, og Niclas Bressendorff fra Grevinge, der er ved at uddanne sig til murer, fortalte om deres gode erfaringer med elevtjenesten.

Arn Pedersen har blandt andet ADHD og er ordblind. Han har tidligere prøvet kræfter med smedeuddannelsen samme sted, men det gik ikke. Denne gang føler han, at EUC Nordvestsjælland har taget hånd om ham.

- Det vigtigste for mig er, at jeg er et menneske set i andres øjne, fortalte han, der oplever, at hans problemstillinger er blevet taget alvorligt med tilbuddet fra uddannelsesinstitutionen.

- De er gode menneskekendere. De kan se, når man hænger lidt med næbbet, og så siger de: Skal vi lige gå en tur?

Arn Pedersen fortalte også, at det først er nu, han har fået en IT-rygsæk, der gør underværker i forhold til hans ordblindhed.

Ifølge Michael Elbo, der er uddannelseschef på EUC Nordvestsjælland, er frafaldet på erhvervsuddannelserne blevet en tredjedel mindre siden etableringen af elevtjenesten og en mentorordning, der beskæftiger fem mentorer.

SF's udspil vil tilføre 50 millioner kroner årligt til bedre vejledning i folkeskoler, på ungdomsuddannelser og videre i uddannelsessystemet.

- Hvis de unge ved, at der er mange muligheder, er der en større chance for, at de vælger rigtigt. Her har vi et godt eksempel på et forløb, der hænger sammen. Det værste, vi kan gøre for vores unge, er at knække dem, sagde Pia Olsen Dyhr efter besøget, inden det gik videre i valgkampen.

SF vil finansiere sin vejledningsreform ved at sætte et maksimum for, hvad den enkelte ungdomsuddannelse må bruge på markedsføring.