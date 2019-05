Jacob Mark (tv.) har siddet i Folketinget for SF siden 2015, og han var i en periode partiets politiske ordfører. Den 27-årige folketingskandidat med fortid som byrådsmedlem og børneudvalgsformand i Køge har senest været gruppeformand for SF på Christiansborg.

SF vil stille krav til rød regering

Holbæk - 23. maj 2019 kl. 18:56 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal flere voksne ind i landets vuggestuer og børnehaver.

Det er én af Socialistisk Folkepartis helt store mærkesager ved folketingsvalget, og ifølge SF bør der ikke være mere end tre vuggestuebørn og seks børnehavebørn pr. voksen.

- Vi vil indføre minimumsnormeringer i alle vuggestuer og børnehaver for at give børnene mere ro på. Over de seneste 30 år har vi kunnet se, at der er blevet stadig færre voksne til børnene. Og der er nu så få, at pædagogerne ikke kan drage basal omsorg for børnene, siger Jacob Mark, der er SF's spidskandidat i Holbæk-kredsen.

Den 27-årige politiker har allerede siddet i Folketinget i fire år, og foruden at være SF's gruppeformand er han blandt andet sit partis børneordfører.

- Manglen på voksne i daginstitutionerne betyder, at børnene begynder at konkurrere mere om de voksnes tid, og de bliver mere skrøbelige. Når man sammenholder det med, at der hele tiden kommer flere tests, og at man skubber børnene hurtigere af sted i skole, hvor lærerne har mindre tid til forberedelse, så får vi nogle børn, som har det dårligere. Jeg tror også, at det er derfor vi ser en stigning i antallet af børn med angst, siger Jacob Mark om baggrunden for SF's bastante krav om mininumsnormeringer.

Han mener, at især de vestsjællandske kommuner vil have gavn af mininumsnormeringer, fordi de generelt har lavere normeringer end mange andre kommuner.

Kravet om minimumsnormeringer er helt centralt for SF, og partiet vil presse den socialdemokratiske formand Mette Frederiksen til at levere varen, hvis hun bliver statsminister - med eller uden SF i regering.

Og presset for at få mærkesager igennem vil være større denne gang, end da SF i 2011 gik i regering med Socialdemokratiet og efterfølgende måtte give køb på politisk hjerteblod.

- Det, der gik galt i 2011, var, at regeringsmagten blev et mål i sig selv for SF, og derfor gav vi for mange store indrømmelser til de Radikale og skrev under på en borgerlig økonomisk politik. Denne gang kommer vi til at være benhårde og sige, at vi gerne vil i regering, men det skal være fordi vi kan rykke på de dagsordener, der er vigtige for os, for eksempel minimumsnormeringer og fjernelse af kontanthjælpsloftet. Kan vi ikke få de indrømmelser, skal vi ikke i regering, men kæmpe for mærkesagerne fra finanslov til finanslov og aftale til aftale. Vi vil ved den førstkommende finanslov stille krav om indførelse af minimumsnormeringer, siger Jacob Mark og understreger, at SF ikke kommer til at stå i vejen for, at Mette Frederiksen kan danne regering.

Et andet vigtigt SF-krav efter valget bliver indførelse af en bindende klimalov, så Danmark ved lov forpligter sig til at mindske CO2-udledningen og sætte ind med tiltag, der kan fremme den grønne omstilling.

Jacob Mark vil også arbejde for, at der kommer flere uddannelser uden for de store byer i form af såkaldte uddannelsesstationer. Det er for eksempel sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk, og Jacob Mark vil også arbejde for, at der kommer en læreruddannelse tilbage til Holbæk.

For at få penge til SF's ønske om mere velfærd vil partiet dels lave en millionærskat, hvor formuer over fem millioner kroner beskattes med 0,5 procent. Og dels vil SF arbejde for, at store techgiganter som Facebook og Google kommer til at betale skat af deres indtægter i Danmark.