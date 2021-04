Spidskandidat Bente Röttig sammen med Jakob Villadsen (th.) og Jesper Hartøft Skajem (tv.)Pressefoto

SF klar med kandidater til årets kommunalvalg

Holbæk - 19. april 2021 kl. 13:13 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Nu har SF i Holbæk fundet sine tre spidskandidater til kommunalvalget til november. Det skete til SF i Holbæks generalforsamling den 17. april. Det oplyser SF i Holbæk i en pressemeddelelse.

Første kandidat på listen bliver Bente Röttig, der også var spidskandidat ved valget i 2017. Hun har siddet i kommunalbestyrelsen siden da, og vil nu forsøge at hive en eller to SF'ere med sig ind på rådhuset. Bente Röttig er uddannet socialrådgiver, og en af hendes mærkesager gennem de sidste snart fire år i kommunalbestyrelsen har været at arbejde for mere sammenhængende behandlingsforløb for den enkelte borger.

- Jeg håber, jeg kan få lov til at arbejde videre med det, jeg har sat i søen, for det tager tid at vende en skude, og jeg vil gerne sikre, at forandringerne også bliver mere mærkbare for flere borgere i den kommende periode, udtaler Bente Röttig i pressemeddelelsen.

Ud over det allerede kendte ansigt har SF valgt 34-årige Jakob Villadsen, der i dag arbejder som projekt- og demokratiarbejder i UngHolbæk og er engageret i Lokalforum Holbæks bestyrelse. Jakob Villadsen vil især arbejde for at styrke fællesskaberne i kommunen. Nummer tre på stemmesedlen hos SF i Holbæk er 42-årige Jesper Hartøft Skajem, der arbejder som pædagog. Han vil bruge sin erfaring fra sit arbejde med udfordrede unge til at arbejde for bedre trivsel og livskvalitet på børne- og ældreområdet. Samtidig er han dog også meget engageret i den grønne omstilling. Der vil blive tilføjet flere kandidater til listen i løbet af de næste måneder.

Ud over at vælge tre spidskandidater blev der ved generalforsamlingen også indgået en såkaldt »kommunalpolitisk udtalelse«, hvor SF peger på de fire mærkesager de vil arbejde for i en kommende valgperiode.