S og DF stod fast på erhvervsområde

Holbæk - 26. august 2021 kl. 10:40 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Der var ingen vaklen i geledderne hos Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, selv om de to partier var i strid modvind fra flere retninger, da Holbæk Kommunalbestyrelse onsdag aften vedtog den nye kommuneplan.

Modvinden handlede om et enkelt element i planen, nemlig et nyt erhvervsområde på begge sider af motorvejen nord for Regstrup-Nr. Jernløse.

Dét element i kommuneplanen udløste 46 kritiske høringssvar fra lokalområdet, og onsdag aften stillede en gruppe borgere sig foran rådhuset, hvor de med kamp- råb og trommen leverede et meget hørbart input til debatten oppe i den gamle byrådssal.

Men det hele endte med, at S og DF stod fast på det nye erhvervsområde. Og stod fast på, at det kan huse virksomheder op til og med miljøklasse 6. Det er næsthøjeste klasse i systemet, som angiver, hvor mange gener en virksomhed kan give til omgivelserne, og hvor lang afstand der dermed skal være til de nærmeste naboer.

Ikke altid enige Op til mødet i går har tonen i debatten været hård, blandt andet på Facebook.

Så hård, at borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) fandt anledning til at erklære, at hun altså ikke er ude på at »straffe nogen«.

- Men vi har ret til at beslutte. Og beslutningen her står jeg inde for. Jeg mener det, når jeg siger, at jeg gerne vil have en erhvervsvenlig kommune. Jeg er ked af, hvis nogle borgere oplever, at de bliver trynet. Men dialog kan ikke altid ende med, at man bliver enige, sagde hun.

En bedre løsning På en måde var det ikke det helt store, som skilte flertallet fra mindretallet. Camilla Hove Lund (V) fremhævede, at Regstrup-borgerne faktisk gerne vil have erhverv, men kun op til miljøklasse 5.

- De har også meldt, at de gerne vil lægge jord til de solceller, som det ellers er svært ved at få placeret. Samtidig er der andre lokalområder, som gerne vil have erhverv, også miljøklasse 6. Så der findes altså en løsning, som er mere strategisk end den, I går ind for, sagde Camilla Hove Lund.

Michael Suhr (K) føjede til, at det ikke er afgørende for erhvervsudviklingen, om der står miljøklasse 5 eller 6 på Regstrup, og så er det dumt ikke at lytte til de lokale borgeres ønsker.

Lars Qvist (S) havde en anden analyse af situationen. Han konstaterede, at kommunen har ubenyttet erhvervsjord.

- Men det, vi har haft indtil nu, er ikke solgt. Det er ikke attraktivt nok, og så må vi forsøge noget andet. Her ligger området ved Regstrup ideelt - klos op ad motorvejen, og alle regler om afstande kan overholdes. Og hele kommunalbestyrelsen har jo vedtaget, at vi skal have plads til nye virksomheder og virksomheder, som vil udvide, sagde Lars Qvist.

Christina Hvass Hansen (S) tilføjede, at der også kan laves erhverv længere mod vest. Men her er motorvejen ikke bygget endnu - man kender ikke de kommende tilkørselsforhold. Det er der styr på ved Regstrup, og derfor må man starte her. Steen Klink (DF) gjorde det ganske kort:

- Vi ser store potentialer i Kalundborgmotorvejen, og området ved Regstrup ligger fint, sagde han og fremhævede samtidig, at S og DF udelukker et biogasanlæg, ligesom man vil gøre, hvad man kan for at sikre, at det ikke ender med tung trafik gennem Sdr. Jernløse og Regstrup.

Godt eller skidt for klimaet? Hos Radikale, Enhedslisten og SF havde de mange kritiske borgere gjort indtryk.

De tre partier var egentlig mest stemt for at nedjustere miljøklasse til klasse 4.

Bente Röttig (SF) erkendte, at miljøklasserne ikke er så præcist definerede. Men når man angiver et område som miljøklasse 6, inviterer man tunge virksomheder indenfor.

- Og mere tung industri er vel ikke ligefrem noget, som fremmer de klimamål, vi alle har stemt for, sagde Karen Thestrup Clausen (EL),

Den købte Christina Hvass Hansen ikke. Hvis folk kan få job i Regstrup i stedet for at køre til København, giver det vel en miljøgevinst, mente hun.

Rasmus Brandstrup Larsen (V) mente, at borgmesteren ved at stå fast skabte unødvendig splittelse.

- Og erhvervsvenlighed er altså ikke noget, der står og falder med miljøklasse 6, sagde han.

Medicinalfabrik - ja tak Venstremanden spurgte til, hvad det egentlig er for virksomheder, som S og DF gerne vil have?

- Taler vi om en asfaltfabrik, en medicinalfabrik eller hvad er det? spurgte han.

- Jeg vil glæde mig, hvis vi får en medicinalfabrik. Eller en lagervirksomhed eller en transportvirksomhed, svarede Lars Qvist.

Erhvervsområdet med miljøklasse 6 endte med at blive vedtaget af S og DF. Alle øvrige partier stemte imod.