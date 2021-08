For ikke at spilde overskydende stemmer har Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgået et teknisk valgforbund til det kommende kommunalvalg i Hoolbæk. Men det er ikke en politisk aftale.

S og DF danner teknisk valgforbund

Baggrunden for det tekniske valgforbund er et tæt og godt samarbejde i denne valgperiode, selv om det er to forskellige partier, som nogle gange har været uenige. En uenighed, der er givet plads til, bemærker borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) i en pressemeddelelse.

Også Steen Klink (DF) er glad for at indgå i et valgforbund, hvor partiet bliver lyttet til og respekteret. Det er naturligt for et parti, der brænder for den nære velfærd, at lave valgforbund med Socialdemokratiet, udtaler han.