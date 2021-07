Man kan ikke udlægge nye erhvervsarealer ved den kommende motorvej, før man ved, præcis hvor vejen vil gå, påpeger Lars Qvist (S). Her er det rundkørslen ved Cementvejen nær Jyderup. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

S holder fast i nyt erhvervsområde

Holbæk - 02. juli 2021 kl. 13:05 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Vi vil gerne have flere arbejdspladser. Og det må gerne være nu.

Ud fra det synspunkt står Socialdemokraterne i Holbæk Kommunalbestyrelse fast på, at det er en god idé at etablere et 24 hektar stort erhvervsområde på begge sider af motorvejen syd for Nr. Jernløse.

Det nye erhvervsområde indgår i det kommuneplanforslag, som kommunalbestyrelsen skal færdigbehandle efter sommerferien.

Men i denne uge har Venstre slået til lyd for at flytte erhvervsområdet længere mod vest - i Mørkøv og Jyderup vil man gerne have mere erhverv, mens kommuneplanforslaget udløste mere end 40 kritiske høringssvar i Regstrup-Nr. Jernløse-området, lyder Venstres hovedargument.

Brug for nye arealer - Vi vil gerne tale med Venstre om deres overvejelser, men umiddelbart får det ikke os til at skifte holdning, siger Lars Qvist, som er politisk ordfører for S.

- De områder, Venstre tænker på, er formentlig de eksisterende erhvervsarealer ved Mørkøv og Jyderup. Men det, vi har brug for, er reelt nye arealer - det er en vare mere, som vi skal have på hylden, siger Lars Qvist og fortsætter:

- Og omvendt: Hvis Venstre vil udlægge helt nye områder til erhverv længere vestpå, kan det ikke rigtig gennemføres, før vi ved, præcis hvor motorvejen vil gå. Det vil tage nogle år.

- Vi kan ikke komme uden om, at et nyt erhvervsområde ved Regstrup-Nr. Jernløse vil ligge rigtigt godt. Her er motorvejen på plads, og det er tæt på Holbæk by og i rimelig afstand fra København, siger Lars Qvist.

En mulighed for nye job - Ud over at tiltrække nye virksomheder kan der jo også være lokale virksomheder, som har brug for mere plads. Er det attraktivt for dem at flytte 10-15 kilometer længere vestpå? spørger Lars Qvist og tilføjer:

- For os handler det om at være attraktive for virksomhederne med de arbejdspladser, det giver. Og her er et nyt erhvervsområde ved motorvejen ved Regstrup det bedste bud, vi har. Vi synes ikke, vi kan tillade os at sige nej tak til en mulighed for flere arbejdspladser.