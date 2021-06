Lars Qvist (tv.) og Ole Hansen er pr. 1. august valgt til henholdsvis politisk ordfører og gruppeformand. Privatfoto

S-gruppen vælger en ny ledelse

Holbæk - 22. juni 2021 kl. 13:24 Kontakt redaktionen

Når den socialdemokratiske gruppe i Holbæk Kommune genoptager det politiske arbejde efter sommerferien, bliver det med ny ledelse. Lars Dinesen har ønsket at blive fritaget for sin post som gruppeformand for at kunne have fuld fokus på arbejdet som formand for beskæftigelses- og uddannelsesudvalget perioden ud. I stedet træder Lars Qvist og Ole Hansen pr. 1. august ind i gruppeledelsen som henholdsvis politisk ordfører og gruppeleder.

Lars Dinesen genopstiller ikke ved kommunalvalget i november. Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen tror, det er åbenlyst for alle, at det er et tab, når Lars Dinesen stopper i kommunalbestyrelsen.

- Når det så er sagt, har jeg så stor respekt for Lars og hans beslutning. Vi har derfor valgt at lave en ændring i S-gruppen og på en lidt anderledes måde end hidtil. Med en forholdsvis stor gruppe på 12 medlemmer, har vi brug for en gruppeleder til at fordele og koordinere i gruppen, og samtidig vil vi styrke vores politiske profil ved at udpege en politisk ordfører, som man kender det fra andre kommuner, forklarer Christina K. Hansen i en pressemeddelelse.

Populært sagt vil den politiske ordfører tage sig af det udadvendte politiske arbejde og forhandlinger med de andre partier, mens gruppelederen vil arbejde på de indre linjer med ledelse af blandt andet gruppens møder. Lars Qvist skal blandt andet have kontakt til de andre partier, deltage i budgetforhandlinger, have pressekontakt og arbejde med politikudvikling. Ole Hansen vil stå for gruppens møder, koordinere og fordele de forskellige opgaver, sikre trivslen i gruppen og have kontakten til det politiske bagland. Begge vil løse opgaverne i tæt samarbejde med borgmesteren.