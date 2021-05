S: Lokalforummer skal tidligere på banen

I maj sidste år vedtog kommunalbestyrelsen tre folkeskove. I Svinninge ville lokalforum meget gerne være spurgt om sagen på forhånd. Billedet er fra et udendørs borgermøde i Svinninge sidst i juni, hvor mange kom med indvendinger mod placeringen af folkeskoven.

Holbæk - 12. maj 2021 kl. 05:57 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

At Holbæk Kommunes politikere er opmærksomme på reaktioner fra lokalområderne, er der ingen tvivl om.

Men politikerne bør have kendskab til de lokale synspunkter, når de får en sag til behandling.

Derfor skal lokalområderne tidligere på banen i lokale sager, end de er i dag.

Det er essensen af et forslag fra Socialdemokratiet, som vil bringe sagen op i kommunalbestyrelsen.

Baggrunden for forslaget er, at nye sager af særlig lokal interesse ofte dukker op første gang på en politisk dagsorden. I teorien får politikerne og borgerne således besked nogenlunde samtidig.

Men det betyder, at politikerne jævnligt skal tage stilling, før de kender reaktionen i det givne lokalområde.

- Vi oplever desværre, at lokalområder ikke i høj nok grad er involveret og føler sig lyttet til. Det mener vi, at vi kan gøre bedre, skriver Socialdemokratiet i initiativforslaget.

Skov det forkerte sted I forslaget skriver partiet, at det kan handle om »mange initiativer om alt fra lokale folkeskove til vejændringer rundt omkring i kommunen«.

Og netop folkeskovene kan være et konkret eksempel på noget af det, som S gerne vil gøre anderledes:

Som led i den grønne omstilling vedtog kommunalbestyrelsen i maj sidste år at rejse folkeskove i Undløse, Tølløse og Svinninge.

Det skete selvsagt i den bedste mening, men i Svinninge var man ikke begejstret.

I juni sidste år skrev Svinninge Lokalforum til kommunalbestyrelsen og forklarede, at lokalforum naturligvis bakkede op om at rejse skov.

Men placeringen var helt forkert, blandt andet fordi det ville blokere et område, der ellers var reserveret til både storparceller og erhverv, tilføjede lokalforum.

I mailen nævnte Svinninge Lokalforum yderligere en række sager, hvor informationen fra kommunens side kom for sent, set med lokalforums øjne. Og lokalforum spurgte direkte, hvad kommunen egentlig ønsker at bruge lokalforummerne til?

Skal stå i dagsordenen Men det er altså her, at Socialdemokratiet foreslår, at kommunen nu ændrer arbejdsgangen, så lokalområderne får besked, inden politikerne starter behandlingen af en sag.

Konkret foreslår S, at det er embedsmændene og kommunens fællesskabere, som skal stikke fingeren i jorden, før politikerne får forelagt en sag med særlig betydning for et lokalområde.

Når sagen så kommer på politikernes bord, skal det fremgå af dagsordenen, hvordan reaktionen har været i lokalområdet.

Forslaget fra Socialdemokratiet er en såkaldt initiativsag. Hvis der er opbakning i kommunalbestyrelsen, betyder det, at der bagefter skal laves et mere præcist forslag, som så skal behandles på normal vis i de relevante udvalg og i selve kommunalbestyrelsen.