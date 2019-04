Se billedserie Stalden er nybygget og klar til at tage imod de heste, som Anja Maria Moa vil tage imod, når hun bliver professionel rytter.

Rytter bliver professionel

Anja Maria Moa er 38 år, mor til to, »papmor« til en, kæreste og rytter. Hendes prioriteter i livet er familien og heste. Sidstnævnte har været hendes omdrejningspunkt siden hun var ni år, hvor hun begyndte til ridning på en rideskole. Nu stiler hun mod landsholdet i dressur og har det sidste år vist fremragende resultater, sammen med den 12 årige hoppe »Fortuna«.

Anja Maria Moa tager imod avisen på privatadressen ved Jyderup. Udenfor huset står en håndfuld heste og nikker til husets besøgende. Anja tager imod, iklædt ridetøj. Hun udstråler ro, livsglæde og kærlighed til de smukke dyr, som betyder så meget for hende.

Over en kop kaffe, fortæller hun om sin start som rytter, om sin ungdom, hvor hestene blev passet og redet tidligt om morgenen før hun mødte i gymnasiet og lektierne blev klaret om aftenen - ofte frem til midt på natten.

- Jeg synes det var lidt markant at alle de andre på min alder gik rundt og var trætte og lagde sig hjem og sov efter skoletid. Jeg var kun lige hjemme og vende for selv om jeg havde redet min egen hest om morgenen, skulle jeg hjælpe med undervisning og ridning af andre heste efter skoletid. Jeg tænkte slet ikke over om jeg var træt, for min livsstil var bare sådan, og jeg måtte indrette mig som jeg kunne, uden at give afkald på noget af det. Hestelivet var og blev min livsstil og den har jeg aldrig sluppet. Da jeg blev voksen og havde født, gik der heller ikke mere end to uger, før jeg sad i sadlen igen. Her var udfordringen jo at jeg skulle være tilgængelig som mor, så da jeg havde ammet for sidste gang om aftenen, barnet var puttet og min kæreste kunne tage over, så gik jeg i stalden og sadlede op, for også at passe min træning. jeg føler mig ikke som et helt menneske, når jeg ikke får redet- og hestene har brug for at blive rørt, passet og få opmærksomhed, forklarer Anja Maria Moa.

Ambitioner om internationale stævner

Anja er klippefast i blikket, når hun taler om det hun gerne vil med sin ridning. Hun får undervisning af den anerkendte instruktør Jørgen Olsen, der har været i stand til at udvikle ekvipagen (hest og rytter) til det, de er i dag. Men, den form for undervisning er dyr, selvom den er nødvendig.

- Det er meget dyrt at blive ved med at udvikle sig selv og sin hest. Men, jeg vil mere. Jeg vil inderligt gerne deltage i landsstævner og håber en dag at kunne komme med på landsholdet. Fortuna og jeg er et godt team. Faktisk tog det min forlovede, der også er fra hesteverdenen, lang tid at få mig til at sætte mig op på hende. Jeg har det nemlig med at knytte mig til heste og fornemmer deres sind og følsomhed. Jeg knytter mig til dem og har frygteligt svært ved at skulle undvære dem igen, når de eksempelvis bliver solgt, siger hun - nu tydeligt bevæget. Hun betingede sig derfor at hun fik lov at blive ved med at ride på Fortuna, hvis hun først begyndte. Det viste sig at være en god idé, for nu er de to på det nærmeste uadskillige - og på vej op.

- Fortuna er 12 år nu og på vej til at blomstre. Hun er meget følsom og derfor må jeg arbejde meget med at få hende vant til de nye situationer ude ved store stævner. Der er ofte store blinkende tv-skærme tændt når man rider - og en masse uvante lyde og indtryk. hvis jeg kan komme ud og starte nogle flere internationale stævner vil det gøre hende mere robust, men det er dyrt at tage afted til den slags arrangementer, så jeg har faktisk brug for at få flere sponsorer, så jeg har mulighed for at være med i toppen, siger hun videre. Lige nu er det blandt andet Jyderup Rideudstyr og LED Light Danmark som støtter hende med udstyr til hende og til hesten.

Tager heste ind

Hjemme på gården er der bygget en helt ny stald med lækre forhold, så Anja snart kan begynde at tage andres heste hjem og uddanne dem. Hun vil tage ud og ride andres heste, men hestene kan også komme hjem til hende, når de er ryttervant og klar til det videre arbejde. Hun kommer også til at bruge tid som underviser, for hun er glad for at videregive sine egne erfaringer til andre ryttere - og elsker at se dem udvikle sig.

- Jeg glæder mig rigtig meget over at kunne leve det liv jeg gør og kan slet ikke forestille mig et liv uden heste - morgen, middag og aften. Det er simpelthen dem - og min kæreste og familie, der gør livet værd at leve, slutter hun - inden turen går ud til hestene, der skal ind fra folden.