Rynkerne blev sendt af sted

Team Rynkeby Holbæk kørte en lille prolog i Holbæks gader - her i Ahlgade - sent fredag eftermiddag, før det lørdag morgen for alvor går løs med første etape på turen rundt i landet.

Holbæk - 09. juli 2021

Det er ikke Paris, der er målet for dette års udgave af Team Rynkebys tur, men derimod en tur rundt i Danmark. Sent fredag eftermiddag blev 44 ryttere og 11 servicefolk fra Team Rynke­by Holbæk sendt ud på en lille prolog i Holbæks gader med start og slut på Torvet i Ahlgade.

Lørdag morgen begynder turen for alvor, og den bringer holdet rundt på en cirka 1350 kilometer lang tur i Danmark. Lørdag den 17. juli vil cykelrytterne være tilbage i Holbæk.

Turen var sidste år aflyst på grund af coronaen, og af samme årsag holdes turen i år inden for landets grænser. Men formålet er det samme, nemlig at samle penge ind for at kunne hjælpe kritisk syge børn. Bidragene går til Børnecancerfonden og Børnelungefonden.

Før prologen fredag var der et arrangement på Torvet i Ahlgade.

- Fantastiske oplevelser Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, der er bosiddende i Holbæk, var en af de to talere. Hun indledte med at fortælle, at hun var hamrende misundelig på cykelholdet.

Grete Christensen cyklede i 2013 og 2014 med på Team Rynkeby Rigshospitalet. Det var først en tur i sol og med rygvind hele vejen. Og så en tur i kulde, regn og blæst, der mest var imod.

- Men frem kom vi, og det var fantastiske oplevelser begge gange, sagde Grete Christensen.

Hun omtalte blandt andet også den store indsats for at samle penge ind til de to fonde, som er med til at sikre forskningen inden for vigtige områder.

Sygeplejerskernes formand undlod heller ikke at opfordre til, at cykelrytterne på deres tur rundt i det danske landskab giver de strejkende sygeplejersker et ring med klokken og et kærligt vink som støtte.

Tak for engagementet Den anden taler var formanden for Holbæk Kommunes Udvalg for kultur og fritid, Solvej Pedersen (R). Hun sagde blandt andet, at det var en ære at få lov at ønske holdet held og lykke på turen rundt i Danmark, og at det var fantatisk at se så mange mennesker, der var kommet for at vinke farvel.

På Holbæk Kommunes vegne sagde Solvej Pedersen tak til cykelrytterne for deres tid, engagement og pedalkraft. Der var også en tak til alle sponsorer og til alle, som har været med til at planlægge det hele samt familie og venner, som støtter op om turen.

Hver enkelt af cykelrytterne blev råbt op ved navn, inden de indskrev sig til løbet. Herefter fik holdkaptajn Tine Bjerregaard, der deltager for ottende gang, ordet. Hun nævnte blandt andet, at der er trænet mange kilometer, og at holdet har fået en stor opbakning fra virksomheder og lokalbefolkningen. Lørdag morgen samles Holbæk-holdet i København med syv af de andre 19 danske hold, der kører ad forskellige ruter.

Holbæk-holdet er med på en tur, der går til Lolland og videre til Sønderborg. Herfra går ruten langs vestkysten op til Skagen. Via Randers og Aarhus går turen tilbage til Sjælland.