Udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune har lavet en såkaldt rygsæksaftale med Teatret Fair Play i Holbæk, som sikrer kommunens 8. klasse-elever en teateroplevelse med forestillingen »Den første dråbe blod« og tilhørende workshop.

Send til din ven. X Artiklen: Rygsæk-aftale med Fair Play Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rygsæk-aftale med Fair Play

Holbæk - 06. april 2020 kl. 06:10 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra det nye skoleårs begyndelse og tre år frem kan 8. klasse-elever i Holbæk Kommune se frem til en kulturel oplevelse i form af teaterstykket »Den første dråbe blod«, som handler om Kundby-pigen, på teatret Fair Play.

Udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune har således lavet en såkaldt kulturrygsæk-aftale med det lokale teater.

Det er en aftale, der skal sikre, at børnene ikke alene får mulighed for at møde kunst og kultur, men også at kommunens forskellige kulturinstitutioner får styrket deres økonomi. Så de på den måde får bedre mulighed for at udvikle nye tilbud til børn og unge.

- Foreløbig har vi lavet en aftale med to af vores kulturinstitutioner, men håbet er at få så mange som muligt af dem med, fortæller Ole Hansen (S), der er formand for Udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune.

Kommunalbestyrelsen er med på ideen og har foreløbig sat én million kroner af til projektet.

Teater og workshop

I forbindelse med forestillingen på Fair Play er det meningen, at 8. klasse-eleverne skal deltage i en workshop, hvor de får mulighed for at snakke med både instruktøren og skuespillerne.

Og det er derudover meningen, at lærerne skal inddrages ved hjælp af en infomøde. Og efterfølgende deltage i et evalueringsmøde med henblik på udvikle lignende aftaler for elever på andre klassetrin.

Udvalget for kultur og fritid har tidligere lavet en kulturrygsæk-aftale med Kystlivscentret, som henvender sig til elever i kommunens 6. klasser.