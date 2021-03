Rumdirektør runder 60

Direktør for rumfartsaktiviteter i Terma A/S Carsten Jørgensen, Holbæk, fylder 60 år søndag den 7. marts.

Karrieren tog sin begyndelse i firmaet CRI, hvor han blandt meget andet var med til at udvikle software til den danske Ørsted-satellit.

Da Terma i 1997 overtog rumfartsaktiviteterne fra CRI var Carsten Jørgensen afdelingsleder med ansvar for rumfartsprogrammer inden for software og service. I 2004 blev han udnævnt til direktør for Termas samlede rumfartsaktiviteter, som i dag tæller 225 medarbejdere fordelt på 10 lokationer i fem lande og en årlig omsætning i størrelsesordenen 250 millioner kroner.