Rullende observatorium på vej

- Vi får mulighed for at møde børnene, hvor de er og bruge observatoriets kernekompetence i forhold til at skabe begejstring for den nære naturligt tidligt. Hvis der allerede her skabes et fælles billede af, at det er sejt at interessere sig for biologi, geologi, fysik og astronomi, kan den opfattelse drages med ind i de større klasser og for nogle resultere i en naturvidenskabelig levevej, siger leder ved observatoriet, Julie K.L. Bouchet.