Se billedserie Camilla Stensgaard Hansen driver Route 155 sammen med sin mor Pia Olsen. Lige nu er der travlt med produktionen af takeaway. Foto: Jette Bundgaard

Route 155 har flytteplaner

Holbæk - 24. april 2020 kl. 07:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Route 155 på Kalundborgvej 218 drives i fællesskab af mor og datter: Pia Olsen og Camilla Stensgaard Hansen. De går lige nu og venter spændt på, hvornår situationen her hjemme tillader, at de kan flytte i nye rammer.

De to restauratører har nemlig sagt ja tak til tilbuddet om at blive forpagtere af Tuse Forsamlingshus. En mulighed de har grublet over i et stykke tid:

- Vi er blevet spurgt et par gange, hvor vi ikke helt har turdet tage springet, men så sad vi en eftermiddag og besluttede, at nu gør vi det. Det er en blanding af, at vi begge to synes, der skulle ske noget nyt, og så muligheden for at kunne sige ja til de store selskaber. Vi får både nogle fine bygninger og gode vilkår i forsamlingshuset og glæder os til at flytte, slår Camilla Stensgaard Hansen fast.

Pladsen i forsamlingshuset er lidt anderledes fordelt i de nuværende rammer:

- I vores restaurant her er der plads til 43 gæster, mens det bliver omkring 30 i Tuse Forsamlingshus. Til gengæld er der så plads til 100 gæster i festlokalet, hvor vi nu kun kan tage imod 40. Min mor og jeg kan rigtig godt lide vores a la carte-­restaurant, men vi brænder for festerne. Når der ikke er selskaber, kan vi jo altid åbne op i salen, hvis de 30 pladser ikke rækker, så lokalerne kan bruges fleksibelt, siger Camilla Stensgaard Hansen.

Da avisen taler med dem, er der fuld gang i køkkenet, hvor de to generationer klarer alt arbejdet selv.

- Lige nu steger vi flæsk og laver persillesovs, lyder det fra Camilla Stensgaard Hansen, som tilføjer, at der er tale om intet mindre end 30 kilo flæsk og knap 20 kilo kartofler. Der er med andre ord god efterspørgsel på de takeaway-retter, de er slået over på efter corona-krisen lukkede restauranten.

- Vi oplever, at der er flere, der har fået øjnene op for muligheden for at spise vores mad derhjemme. Inden corona havde vi jo både a la carte i restauranten og mad ud af huset. Nu ser vi, at der foruden stamkunderne kommer nye kunder til. Jeg tror, at flere vil blive ved at bruge os og bruge takeaway løsningen, når vi er ude på den anden side. Blandt andet enlige og ældre, der ikke plejer at komme ud at spise, siger Camilla Stensgaard Hansen.

De tilbyder fem forskellige retter, som udskiftes hver uge.

Route 155 har haft hjemme på den nuværende adresse i knap fire år, og flytningen sker så hurtigt, det kan lade sig gøre og senest den 30. juni.

bundgaard