Route 155 er flyttet i forsamlingshuset

- Der var mange af vores stamkunder, som var bange for, at hyggen ville forsvinde, når vi flyttede, men det er snarere tværtimod. Her er endnu mere hyggeligt både inde og ude. Bygningen er fuld af traditioner og passer lige til Route 155-konceptet, hvor vi holder af at servere de klassiske danske retter og hygge om gæsterne, siger Pia Olsen.

I salen i forsamlingshuset - som står i forbindelse med en stor overdækket terrasse og en lukket have - er der plads til 100 gæster mod de 40, som lokalerne på Kalundborgvej kunne rumme. Det glæder Pia Olsen og Camilla Hansen, der netop holder meget af festerne. De regner også med, at den gode beliggenhed over for kirken vil få flere til at vælge at gå over gaden og holde festen i forsamlingshuset.