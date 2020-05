Holbæk Kajak Klub har fået støtte fra Folkeoplysningsudvalget til en særligt tilrettelagt roskole for skadede krigsveteraner. Men kurset er udskudt til 2021 på grund af coronavirus, for man kan ikke overholde kravet til afstand under træning i redning. Foto: Per Buurgaard Christensen

Roskole for skadede veteraner udskudt

Holbæk - 09. maj 2020 kl. 16:03 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planen var en roskole for krigsveteraner med fysiske og psykiske skader med start sidst i juni. Men Holbæk Kajak Klub har udskudt træningen til 2021 på grund af coronavirus.

Det er umuligt at overholde krav til afstand i forbindelse med træningen.-Det får ikke betydning for roskolen for veteraner, at der åbnes for større fællesskaber. Jeg tror ikke, kravet til afstand ændres, og vi kommer tæt på hinanden, når vi træner redning, forklarer Lasse Krogh, der er ansvarlig for projektet i Holbæk Kajak Klub.

Tilbuddet om at træne i en safe zone er et samarbejde med Danmarks Idrætsforbunds Soldaterprojekt, som blandt andet prøver at få sårede og skadede veteraner ud i landets mange foreninger og klubber og på den måde få et større netværk.

-Det sker i safe zones, det vil sige små, lukkede grupper, hvor veteranerne er med i et fællesskab udelukkende af ligesindede. De kan træne i et trygt og sikkert miljø som en vej til et aktivt og meningsfyldt liv, tilføjer Lasse Krogh.

Han er ikke i tvivl om, at målgruppen også eksisterer i 2021, og bevillingen fra Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune følger med ind i 2021.

Udvalget har på sit seneste møde bevilget 15.000 kroner fra Aktivitetspuljen til Holbæk Havn for at støtte et projekt, der skal hjælpe soldater med livsvarige skader tilbage til en mere normal hverdag.

-Idræt, fællesskab og foreningsliv kan noget særligt. Derfor vælger vi at støtte et projekt af denne karakter. Vi synes, det er et rigtig godt projekt, hvor hovedformålet er at være springbræt for og hjælpe udsatte soldater ind i foreningslivet og videre i livet, siger Margrethe Bjerre, formand for Folkeoplysningsudvalget, i en pressemeddelelse.

Holbæk er ”Bevæg dig for livet ” kommune, og projektet matcher målsætningerne om naturen som arena for motion og oplevelser, nye måder at benytte fjorden på og hjælp til sårbare borgere.

Rekruttering af deltagere til projektet foregår blandt andet i samarbejde med Veterancenteret, Danske Veteranhjem, Psykiatrien samt Veterancaféen i Nordvestsjælland.