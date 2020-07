Se billedserie Roserne har masser af knopper og er klar til at springe ud. Man får mange smukke og blomsterrige roser i år, siger Gunnar Nielsen fra Audebo Havecenter.Foto: Elisa Hauerbach.

Send til din ven. X Artiklen: Roserne plejes og passes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roserne plejes og passes

Holbæk - 08. juli 2020 kl. 07:29 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man træder ud i planteskolen hos Audebo Havecenter, mødes man af syns- og duftindtryk fra de mange planter, som passes og plejes efter alle kunstens regler.

- Det er jo det, vi er her for - og det er vigtigt for os, at alle vores planter strutter af sundhed, fortæller Gunnar Nielsen fra havecentret, der ligger på Nykøbingvej ved Audebo.

Især rosenafdelingen er spækket med planter i blomst eller på vej til blomstring. Der er flere hundrede sorter at vælge imellem, så der er noget for enhver smag.

- I år er der øget efterspørgsel på de storblomstrende roser, især de højrøde. Det er lidt anderledes end de sidste par år, hvor buketroserne var mest efterspurgte. De har hver deres blomstringsmønster, og hvor buketroserne danner knopper og blomstrer hele tiden, tager de storblomstrede roser det mere i »ryk«, så de holder en lille pause imellem blomstringerne - men deres blomster står flot i lang tid, forklarer Gunnar Nielsen.

Hvis man skal have succes med sine nyerhvervede roser, anbefaler Gunnar Nielsen, at man planter dem i rosenjord og husker at vande med gødningsvand.

- Sætter man dem i jorden, skal man ikke bare lave et lille hul til dem. Det skal være et stort hul, der tilføres rosenjord først og derefter plantes rosen. Man kan sagtens have roser i krukker, men så er det endnu vigtigere, at man husker at vande dem. Man bør vande morgen eller aften, ikke midt på dagen. Får roserne bladlus, kan man sprøjte planten med en blanding af husholdningssprit, brun sæbe og vand. 1 dl sprit og 1 dl brun sæbe (gerne flydende) blandes først sammen og derefter tilsættes 8 dl vand. Det kommes i en blomsterforstøver og sprøjtes på planten. Blandingen er ikke farlig for planten, men den får bladlusene til at glide af den, forklarer han videre.

Gunnar NIelsen fortæller også, at han og medarbejderne i havecentret har kunnet mærke, at der har været flere hjemme i privat- og sommerhuse, under nedlukningsperioden.

- Vi har kunnet se på vareflowet, at der både har været tid til at gøre haven sommerklar, men også til at kaste sig ud i lidt større projekter, som måske har ventet i et par år. Det kan være, at man har ryddet op i buske, der var blevet for store, eller plantet de træer, som har været på ønskelisten til engang der blev tid. Den tid er blevet udnyttet godt og grundigt, og da Dronning Margrethe bad om, at man gav pensionisterne blomster, så fik vi mere travlt end nogensinde. Men det fik os også til at tænke på, at der var mange, som slet ikke kunne komme til at arbejde, ligesom vores tanker gik til de brancher, der var helt lammede, slutter havemanden.