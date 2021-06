Skitsen fra bymidteplanen viser, hvordan trafikken omkring Torvet kan afvikles, hvis Torvet spærres for trafik. Foto: Holbæk Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Ros til bymidte-plan - med visse forbehold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ros til bymidte-plan - med visse forbehold

Holbæk - 17. juni 2021 kl. 09:20 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Holbæks nye bymidteplan blev onsdag aften vedtaget uden afstemning i Holbæk Kommunalbestyrelse - der var stor tilfredshed med planen hele salen rundt.

Læs også: Bilfrit torv skal prøves af i forsøg

Alle partier har da også siddet med i arbejdsgruppen, som står bag planen.

Debatten afslørede dog også, at bilernes rolle i bymidten fremdeles er noget, partierne ser forskelligt på.

Arbejdsgruppens formand, Christian Ahlefeldt- Laurvig (V) fremhævede blandt andet, at en bymidtekoordinator skal sørge for, at handel, oplevelser og kulturliv spiller sammen i bymidten.

- Og så skal vi have en bedre forbindelse mellem Ahlgade og havnen og mellem Ahlgade og kirkepladsen. Desuden skal byen være grønnere - for eksempel på den lidt kedelige plads ved Elværket, sagde Christian Ahlefeldt-Laurvig.

Han rundede også den noget kontroversielle idé om at lukke Torvet for trafik, hvor Venstre-manden betonede, at der skal laves et forsøg, og først derefter kan man så tage stilling til, om det virker så godt, at spærringen skal være permanent.

Charlotte Nielsen (S) fremhævede de tiltag i planen, som kan give cyklisterne bedre forhold. Og apropos forsøg fik hun også lige nævnt, at det nu engang tager tid at vænne sig til forandringer.

Racerbane? Finn Martensen (LL) var også glad for planen, om end han forudså, at nye cykelbaner i en skrånende hovedgade kan blive noget af en racerbane.

Den var Karen Thestrup Clausen (EL) ikke helt med på. For de cykelbaner, der tales om, vil blive så snoede, at de næppe indbyder til den store fart. Og hun så frem til en spærring af Ahlgade på midten, så man slipper for den trafik, der alene kører ind på Ahlgade i jagten på en ledig parkeringsplads, som sjældent er der.

- Allerhelst ville vi have bilerne helt ud af midtbyen. Men det skal nok komme - om en 10 års tid, forudså hun.

- Konservative kommer aldrig til at støtte en lukning ved Torvet, replicerede Michael Suhr (K), som ellers også var glad for planen.

Planen binder ikke Når planens støtter kan være så uenige, handler det blandt andet om, at bymidteplanen ikke er juridisk bindende.

De enkelte elementer skal politikerne vedtage - eller forkaste - i de kommende år, efterhånden som de konkrete forslag er klar.

Karina Helmer (V) betonede i den forbindelse, at det nok er en god idé at se effekten af de tiltag, som allerede er i støbeskeen, blandt andet elektroniske tavler, som viser, hvor der faktisk er ledige p-pladser. Og hun betonede, at planen ikke må lægge hindringer for detailhandlen.

- Uden detailhandel vil det godt nok blive en kedelig hovedgade, konstaterede hun.

Bente Röttig (SF) og Emrah Tuncer (R) havde begge fokus på en ny stationsplads.

Det er et element i planen, som de gerne vil se virkeliggjort så hurtigt som muligt.

relaterede artikler

Træer, bænke og rindende vand 10. juni 2021 kl. 12:15

Et fælles bymidteprojekt 10. juni 2021 kl. 12:15

Ny bymidteplan: Ahlgade skal have et bilfrit torv 10. juni 2021 kl. 12:15