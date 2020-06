Roligt døgn efter tre dages uro mellem to grupper

- Vi ved det ikke præcist, men det kan skyldes, at nogen måske har fået tæsk og tabt noget ære. Så er der nogle medløbere, der går med. Vi kender nogle af dem i forvejen, men det er ikke vores indtryk, at det har noget at gøre med en bandekonflikt, siger Bjørke Kierkegaard.

Politiet har haft anholdt fem personer i forbindelse med uroen, men alle er løsladt. Der er rejst en enkelt sigtelse for en ulovlig kniv, og nogle for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

- Vi følger fortsat situationen og har lavet en masse initiativer i området med Holbæk Kommune og boligselskaberne, som nu ser ud til at virke. Vi ser på det med stor alvor, for det skaber utryghed for beboerne i området, hvor langt de fleste intet har med uroen at gøre, siger Bjørke Kierkegaard.