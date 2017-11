Røvet bilejer ville bare tjekke sms'er forsvarligt

Han var på vej hjem fra arbejde i Odsherred og var bare kørt ind for at tjekke nogle beskeder på en forsvarlig og lovlig måde.

Kort efter røveriet fik den noget chokerede bilejer kontakt med en person på rastepladsen på den modsatte side af motorvejen og gik over for at låne vedkommendes telefon og ringe til politiet. Det skete ved 20-tiden.

- Mobiltelefonen prøver vi også at finde et eller andet sted med de tekniske muligheder, men den kan jo sagtens være blevet kylet langt væk, siger Martin Bjerregaard og fortæller, at den blot kan være blevet taget for at forhindre manden i at slå alarm.