Røgkanon tog pippet fra indbrudstyv

Men så fik han en lektion i god tyveribeskyttelse. For ikke alene gik alarmen - tyven blev også udsat for en højeffektiv tågekanon, og det tog definitivt pippet fra tyven.

I politiets døgnrapport konstateres det, at der kun var spor af færden lige inden for det ene vindue. Med andre ord: Udsat for alarm og tæt røgtåge valgte tyven at stikke af.