Røg fra brand ved Maglesø kunne ses i Holbæk

Ifølge kommunikationsansvarlig Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi, der omtaler de brændende genstande som en bunke affald, opstod branden, da gløder fra et tidligere bål blæste over i materialet.

Branden fik fat i et par træer i nærheden, men seks brandfolk sørgede for, at den ikke spredte sig yderligere. En bygning, der ligger cirka ti meter væk, kom ikke i fare. Brandfolkene lagde et lag skum over resterne og brugte et par timer på stedet.