Rødhætte er vokset ud af vognen

Midtbyens Rødhætte flytter nogle hundrede meter og rykker fra madvogn ind i en tidligere butik. Det bliver fortsat take away a la eksotisk ferietur til Thailand, men parret bag Rødhættes Thaibox får meget mere plads og nemmere arbejdsgange.

- Vi satte madvognen op på Torvet i Holbæk for cirka et år siden og er blevet taget godt imod. Nu er vi vokset ud af madvognen. I Smedelundsgade 19 får vi meget mere plads og slipper for at pakke ned hjemmefra, pakke ud i vognen og ned igen hver dag, forklarer Asbjørn Janum, Store Merløse, der sammen med sin kone Jantip Tojan ejer Rødhættes Thaibox,

Der er ikke mulighed for at vaske op i vognen, det er de i de nye lokaler.

- Vi slipper for at stå fra klokken 21.30 og vaske op i timevis, tilføjer han.

Håndværkere er ved at gennemrenovere og indrette lokalerene med et køkken på 80 kvadrameter og et salgsareal på 30 kvadratmeter.