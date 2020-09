I et års tid har frivillige arbejdet med den nye, gamle pølsevogn. Den får formentlig plads i nærheden af Andelslandsbyens forsamlingshus. Foto: Jørgen Juul

Røde pølser som i gamle dage

Når Oplevelsescenter Nyvang ved Holbæk i efterårsferien indvier sin nye pølsevogn, bliver det som i gamle dage. Pølsevognen ser ud, som den slags gjorde for omkring 100 år siden, og det, man kan købe ved den, bliver den samme menu som dengang: Kogte røde pølser med bolle, sennep og ketchup. Alt det der med pølser i adskillige varianter, remoulade og fransk sennep bliver der ikke noget af. Ikke i første omgang i hvert fald.

Pølsevognen er genskabt ud fra fotografier af en gammel pølsevogn i Aarhus. Hjulene havde Zone-lauget i forvejen fra slangevogn af ældre dato. Kassen er bygget op fra grunden og derefter malet. I første omgang er det tanken, at pølsevognen skal stilles op i nærheden af andelslandsbyens forsamlingshus. Men i og med at den er på hjul, kan den forholdsvis nemt flyttes fra den ene ende af Nyvang til den anden.

Zone-laugets Sigfred Madsen og Kurt Vang har bygget, Bjarne Hansen har malet kassen og Bo Sørensen har stået for malingen af skilte, der fortæller, at her bliver der solgt statskontrollede varme pølser af Houlberg. Når der kommer gang i salget af pølser, bliver det af folk, der har uddannelsen til det.