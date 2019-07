Det får ikke Vangkvarteret i Holbæk af ghettolisten, at seks beboere siden marts er kommet i arbejde og uddannelse med hjælp fra frivillige i Røde Kors Holbæk. Men det er en hjælp til den enkelte, viser det kan lade sig gøre og er et skridt på vejen til at fjerne stemplet ghetto på et boligkvarter, hvor folk er glade for at bo, siger formand for Røde Kors Holbæk, Kate Felby. Foto: Mie Neel

Røde Kors frivillige finder job til Vang-beboere

Røde Kors i Holbæk har siden marts haft et »jobcenter« i Vangkvarteret. Til nu er det lykkedes de seks frivillige at finde job til tre borgere i Holbæks mest socialt belastede almene boligkvarter, og tre er optaget på en uddannelse.

Et humanitært »jobcenter« har på få måneder rykket seks beboere i et af de særligt socialt udsatte boligkvarterer ud af offentlig forsørgelse. Det er Røde Kors frivillige, som udnytter deres lokale netværk.

