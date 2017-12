Midt- og Vestsjællands Politi lukkede 3. november for adgangen til Bandidos? tilholdsted i Østerstræde 4 i Holbæk. Adgangsforbuddet er efter seks uger nu ophævet med virkning fra fredag middag. Foto: Agner Ahm

Rockerborg kan genåbne

Holbæk - 15. december 2017

Midt- og Vestsjællands Politi har med virkning fra fredag middag ophævet adgangsforbuddet mod Bandidos' rockerborg i Østerstræde 4 i Holbæk.

Det oplyser politiets kommunikationsmedarbejder, Martin Bjerregaard, til dagbladet Nordvestnyt.

Dermed er det igen lovligt at befinde sig i ejendommen, der tjener som tilholdssted for rockergruppens Holbæk afdeling, Bandidos West City.

Midt- og Vestsjællands Politi besluttede fredag den 3. november at benytte lovens mulighed for midlertidigt at forbyde adgang til rockerborgen.

Det skete på baggrund af en eskalerende konflikt mellem netop Bandidos MC og Satudarah MC, og det fik politiet til at vurdere, at der var »en betydelig risiko for et forestående angreb« på Østerstræde 4 i Holbæk.

Den vurdering har været brugt til at forlænge adgangsforbuddet to gange, så det har været i kraft i seks uger. Men nu er det altså ophævet.

Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi har ikke de store kommentarer til, hvorfor politiet nu vurderer, at adgangsforbuddet skal ophæves.

- Generelt kan vi se, at der har været ro på i et stykke tid, og vurderingen er, at der ikke længere er grundlag for at opretholde forbuddet, siger Martin Bjerregaard.

Politiet har hjemmel til midlertidigt at forbyde adgang til bestemte ejendomme, hvis man vurderer, at der er risiko for angreb og dermed fare for naboer og forbipasserende.

Også en række andre rockerborge og bandetilholdssteder i hele landet har været midlertidigt lukket i de seneste måneder.

