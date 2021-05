18-årige Zobair Saidi blev skudt og dræbt i Ladegårdsparken i Holbæk i april 2019. To mænd er idømt livstid, men har anket dommen, og en 34-årig mand er nu endegyldigt frikendt i sagen. Foto: Morten Sundgaard - Skadestedsfotograf.dk

Rocker frikendt for drab på 18-årig: Så meget kræver han i erstatning

Statsadvokaten har ikke anket frifindelsen af en 34-årig højtstående Bandidos-rocker, der var tiltalt i drabssagen fra Ladegårdsparken i Holbæk. Hans forsvarer forlanger nu erstatning.

Lidt mere end syv måneder nåede en 34-årig mand med en fremtrædende placering i rockergruppen Bandidos' hierarki at sidde varetægtsfængslet, før Retten i Holbæk tidligere i denne måned frikendte ham i sagen om drabet i 2019 på den 18-årige Zobair Saidi i Ladegårdsparken i Holbæk.

Og nævningetingets enstemmige frifindelse af den 34-årige står nu endeligt ved magt efter, at Statsadvokaten i København har valgt ikke at anke dommen til Østre Landsret.

Ankefristen udløb onsdag, og anklagemyndighedens presseenhed bekræfter over for dagbladet Nordvestnyt, at frifindelsen ikke bliver anket.

Fængslet og aflyttet Med frifindelsen kan den 34-årige søge om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling, og den mulighed vil blive forfulgt, siger advokat Luise Høj, der har været forsvarer for den 34-årige under hele forløbet.

Hun fremsætter nu et erstatningskrav på vegne af sin klient.

- Det bliver i hvert fald på et niveau på over en halv million kroner. Det omfatter uberettiget varetægtsfængsling, men også erstatning for de andre straffeprocessuelle tvangsindgreb, min klient har været udsat for, siger Luise Høj til Nordvestnyt fredag.

Hun henviser dermed til, at Midt- og Vestsjællands Politi, som det også har fremgået af avisens dækning af drabssagen, i månedsvis aflyttede den 34-åriges telefon og bil, ligesom politiet havde en GPS-sporingsenhed på hans bil.

Aflytningen foregik både før og efter, at Zobair Saidi blev skudt og dræbt ud for en opgang i Ladegårdsparken 28. april 2019.

På det tidspunkt var Bandidos og Vang-gruppen i konflikt med hinanden, og politiets frygt for nye voldelige sammenstød gjorde, at man aflyttede blandt andet den 34-årige.

Han var tidligere præsident for Bandidos MC Westcity i Holbæk, men havde på det tidspunkt fået et sæde i rockernes landsledelse, kaldet Nationalen. Her sidder han fortsat.

Tiltalt med det samme Foruden de godt syv måneders varetægtsfængsling frem til frifindelsen 12. maj i år, var den 34-årige også kortvarigt anholdt måneden før, anklagemyndigheden i oktober sidste år fremstillede ham i det grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet.

I grundlovsforhøret blev han - meget usædvanligt - ikke blot sigtet, men formelt tiltalt for i efteråret 2018 som daværende præsident for Bandidos i Holbæk at have anstiftet den planlægning, der førte til drabet i april 2019 på Zobair Saidi, som var tilknyttet den rivaliserende Vang-gruppe.

Under de senere måneders retssag er det dog blevet slået fast, at den 34-årige var fratrådt som lokal præsident og rykket til Nationalen på det tidspunkt.

Anklagemyndigheden forsøgte alligevel at overbevise nævningetinget i Holbæk om, at han havde spillet en rolle i drabet.

Men retten mente altså ikke, at der var ført tilstrækkeligt bevis for den påstand, og derfor blev den 34-årige frifundet.

Forsvarer Luise Høj sagde i sin procedure forud for dommen, at sagen mod den 34-årige byggede på »antagelser og gætværk«.

Forventer fuld erstatning Det er Statsadvokaten i København, der nu skal tage stilling til erstatningskravet. Rigsadvokaten har faste takster for erstatning for blandt andet uberettiget fængsling og aflytning, og i alvorlige sager - for eksempel om drab - kan erstatningen forhøjes.

På den baggrund er Luise Høj nået frem til et erstatningskrav på mere end en halv million kroner.

Statsadvokaten kan vælge at afvise erstatning eller kun tilbyde delvis erstatning, hvis man vurderer, at den frikendte har haft »egen skyld« i politiets indgreb. Det kan for eksempel være ved at nægte at udtale sig og medvirke til sagens opklaring.

Det mener Luise Høj ikke er tilfældet for den 34-årige.

- Han har udtalt sig både i grundlovsforhøret og til politiet. Han har ikke sat hindringer i vejen for efterforskningen, siger forsvarsadvokaten.

Hvis en frikendt er utilfreds med Statsadvokatens afgørelse, kan man klage til Rigsadvokaten. I sidste ende er der mulighed for at bede retten afgøre erstatningskravet.

To idømt livstid Mens den 34-årige blev frifundet mente nævningetinget omvendt, at to andre tiltalte kunne kendes skyldige i drabet.

Således blev den nu 27-årige Patrick Skjold Andersen og 29-årige Mickey Weiergang Dreier i sidste uge idømt fængsel på livstid for drabet på Zobair Saidi.

De to ankede på stedet dommen til frifindelse eller formildelse i Østre Landsret. Det er endnu uvist, hvornår ankesagen vil blive behandlet, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

