»Last To Know« giver koncert i Eskebjerg Forsamlingshus, fredag den 13. marts. Pr-foto

Rocken rykker i forsamlinghuset

Under konceptet »Liv i forsamlingshusene« har Kalundborg Kommune og Eskebjerg forsamlingshus inviteret til rockaften med Bandet »Last To Know«, en powertrio bestående af guitar(Kim Gøttsche), bas (Jens Thingvad) og trommer (Mogens Gotlob), tilsat en sprød forsanger, John Trane. Sloganet for bandet er »Rock der rykker«.