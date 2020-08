Et lille udsnit af publikum til en Rockbæk-koncert med blandt andre Rasmus Seebach. Der kan gå lang tid, før det igen bliver tilladt at samle så mange på ét sted. Foto: Peter Andersen

Rockbæk-stifter får comeback

Varemærket er store koncerter - rigtig store. Og derfor er det en noget trist tid for de aktive i Rockbæk i Holbæk. Men når der engang kommer styr på coronaen, er Rockbæk klar igen.

Det er så nogenlunde status efter, at Rockbæk har haft generalforsamling. Her skete der en enkelt udskiftning i bestyrelsen. Ud er gået Jan Rud Petersen, som var en af idémændene bag Rockbæk.

Jonas Petersen er desuden kendt som tidligere festivalleder på Skvulp og daglig chef i Holbæk Byforum. Han har haft et par års pause i bestyrelsen, men er altså nu tilbage.

Små forventninger til 2021

Det ændrer dog ikke på, at det er sløje tider for Rockbæk - med coronaen in mente er der lange udsigter til de store koncerter, som Rockbæk er skabt til.