Christian Grydholt Jørgensen er Rockbæks nye næstformand.

Rockbæk opruster med ny næstformand

Holbæk - 19. oktober 2021 kl. 18:49 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Koncertarrangøren Rockbæk i Holbæk arbejder videre på at styrke bestyrelsen, så man om ganske få år ude i fremtiden kan præsentere et større udenlandsk navn på Fælleden.

I den forbindelse er Christian Grydholt Jørgensen blevet udpeget som næstformand, og han er ikke ukendt med bestyrelsesarbejdet. Siden 2019 har han været medlem af bestyrelsen og har inden da arbejdet som frivillig ved Rockbæks arrangementer.

- Jeg glæder mig til at medvirke til at sætte Holbæk på landkortet via afholdelse af kommende koncertarrangementer med Forening Rockbæk. I mine øjne er Rockbæk noget ganske særligt, og vi kan byde på noget hidtil uset i det lokale kulturmiljø, hvis vi arbejder hårdt - og det gør vi, lyder det fra Christian Grydholt Jørgensen i en pressemeddelelse.

Hidtil har posten som næstformand været besat af Kenneth Kaster-Nybjerg, men han har været nødt til at trække sig på grund af personlige årsager.

- Det er med forståelse, at Kenneth Kaster-Nybjerg melder ud, at han ønsker at trække sig som næstformand for foreningen. Kenneth har gjort en stor indsats for Rockbæk, og derfor er det med stor glæde, at Kenneth vil fortsætte bestyrelsesarbejdet med sin store viden og erfaring, fortæller Rockbæks formand, Jørn Nymand.

- Vi har siden 2018 været på udkig efter resurse-personer til bestyrelsen, som kan styrke Rockbæk, og det arbejde vil fortsætte i fremtiden. Derfor er vi glade for, at Christian har sagt ja til posten som næstformand. Christian har vist med sit arbejde i bestyrelsen, at han er en kæmpe kapacitet og en styrkelse af Rockbæk, siger han.