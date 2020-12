Der er ikke meget, som Susanne Knudsen ikke har haft fingre i. Her er hun i centrum ved et Knæk Cancer-show.

Rockbæk henter forstærkning

- Jeg er frivillig i foreningen Rockbæk, fordi jeg mener Holbæk har brug for events, der alene bygger på frivilligindsatser og fællesskab. Det bliver en stor og spændende opgave at være med til at løfte Rockbæk til det næste niveau. Jeg glæder mig til at tage fat, siger Susanne Knudsen i en pressemeddelelse fra Rockbæk.