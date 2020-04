I 2018 stod Rockbæk bag den sidste koncert, som Kim Larsen gav, og efter et sabbatår var det meningen, at musikarrangøren skulle være vendt tilbage med et brag. Foto: Per Christensen.

Rockbæk aflyser koncert i 2020

Jørn Hedemand, der er formand for Rockbæk, ønsker efter aftale med musikerne ikke at oplyse, hvem der skulle have spillet på koncerten i august.

Retmæssig omhu Han og resten af bestyrelsen ærgrer sig over, at det er nødvendigt at gå ud og aflyse, men det handler også om retmæssig omhu.

- Vi har takket være mange velvillige sponsorer fået styr på vores økonomi og er blevet gældfri. Derfor er det sin sag at satse på, at koncerten kan gennemføres. Tiden er alt for usikker. For selv om der lukkes op for samfundet, så vi kan gennemføre koncerten, er det slet ikke sikkert, at folk farer ud og køber billetter. Og vi er afhængige af et godt forsalg, fortæller Jørn Hedemand.