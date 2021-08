For andet år i træk måtte foreningerne i Store Merløse aflyse et arrangement, der skulle rejse penge til gavn for Meget Mere Merløse - et aktivitets­område i byen. Billedet er fra åbningen i 2016.

Risiko for nedlukning: Byfest aflyst for anden gang

Beslutningen blev truffet i torsdags efter nogle dage med stigende smittetal i området. Smitten var nået til et niveau, hvor Store Tåstrup Sogn var i stor risiko for en automatisk nedlukning af skoler, fritidstilbud og kulturliv til følge.

På den baggrund mente foreningerne ikke, at det ville være forsvarligt at gennemføre hverken fodboldturnering eller fællesspisning med tilpas afstand mellem folk, og derfor aflyste de på forhånd hele lørdagens arrangement.

Den i hvert fald normalt årligt tilbagevendende begivenhed har til formål at rejse penge til investeringer i Meget Mere Merløse - et aktivitetsområde i byen, hvor der både er multibane, legeplads, bålsted og mange andre aktivitetsmuligheder.

- Vi har heldigvis kunnet nå at aflyse, så udgifterne har været på et mindre niveau. Men det er selvfølgelig tabte indtægter, som kunne være brugt til at skabe nye aktiviteter. Det beløber sig til mellem 15.000 og 20.000 kroner per gang, som vi er gået glip af, lyder det fra Morten Anderson.

Han glæder sig over, at det nu ser ud til, at smittetallene er for nedadgående i området, og han kunne også konstatere, at en del borgere tog imod tilbuddet om at blive testet, da regionen sendte en testenhed til Store Merløse op til weekenden.