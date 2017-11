Rigmænd lejer klubhuse ud til bander

De klubhuse, som rockere og bander landet over benytter, er ofte ejet af drevne erhvervsfolk. Og efter alt at dømme lader flere af dem sig ikke påvirke af deres lejeres lidet flatterende ry. Så længe der går penge ind på kontoen.

Horsens, Randers, Holbæk, København, Aalborg, Viborg og Rødovre er blandt de byer, hvor en rockerborg eller et bandeklubhus ejes af et selskab, hvor selskabets ejer er tilknyttet en lang række andre selskaber.

Det viser en gennemgang af ejerforholdene, som Ritzau har foretaget.

I efteråret har politiet på baggrund af den såkaldte rockerlov valgt at lukke en række af klubhusene, og ikke alle steder gør det noget synderligt indtryk på ejerne.

I københavnerbydelen Tingbjerg har politiet lukket nogle kælderlokaler, som bruges af banden Loyal To Familia (LTF). Lokalerne ligger i en bygning ejet af kommanditselskabet Butikscenter Brønshøj.

- For min skyld kunne de (LTF, red.) godt være blevet der, siger Egon Berngruber, der er ejendomschef i selskabet.

Han har fået at vide af lejerne, at der måske nok kommer enkelte LTF'ere, men der kommer også andre.

Berngruber ejer ikke selskabet, men siger, at det er ham, der står for udlejningen. Selskabet ejes af erhvervsmændene Henrik Duhn, Jesper Tullin og Peter Aage Egede Nielsen. De er engagerede i en række ejendoms- og investeringsselskaber.

- Jeg har arbejdet sammen med de tre lige fra starten, men jeg tror aldrig, at nogen af dem har været derude, fortæller Egon Berngruber.

I Aalborg har en tandlæge og en tidligere autoforhandler et selskab, som ejer et andet selskab, som igen ejer en Bandidos-rockerborg på Thomas Olesen Løkkens vej.

For nylig - inden kommunalvalget - meldte Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen ud, at han med den såkaldte Bandepakke III i hånden vil forsøge at få rockerborgen lukket permanent.

Hos Københavns Vestegns Politi har man i politikredsen flere rockerborge. Og selv om det måske nok historisk set har været svært at overbevise udlejere om ikke at leje ud til kriminelle, så ser det efterhånden anderledes ud.

- Det, at vi går ind og lukker klubhusene, har den effekt, at en del af udlejerne vælger at opsige lejemålet, fortæller politiinspektør Svend Foldager.

Flere steder i landet synes lukningerne at have en effekt i forhold til udlejerne. Senest har erhvervsmanden Finn Rohde fra Viborgegnen sagt til Viborg Folkeblad, at rockerklubben Satudarah flytter fra klubhuset på Gl. Århusvej.