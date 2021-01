Se billedserie - I stedet for at kigge på, at bukserne strammer lidt for meget, kunne man vælge at træde et skridt tilbage og se på sig selv med lidt mere selvkærlige øjne, påpeger Marianne Eikers. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Rigeligt med udfordringer i en corona-tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rigeligt med udfordringer i en corona-tid

Holbæk - 05. januar 2021 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

2021 er skudt i gang med nytårsforsæt om både slankekure, sundere kost og mere motion. Mange af de gode intentioner har det dog med at løbe ud i sandet, og inden man ved af det, er man tilbage i den vante gænge igen.

Psykoterapeut Marianne Eikers har et bud på fem lidt anderledes nytårsfortsæt for det nye år. De går lidt dybere og sigter på forandringer på den lange bane.

- Mange nytårsfortsæt handler om, at vi vil optimere os selv eller forbedre noget i vores liv, med fokus på ting, vi skal eller bør gøre. Når det ikke lykkes at komme i mål med planerne, er det tit fordi den udfordring, vi har givet os selv, ikke er dybtfølt nok, og fordi vi allerede har så mange andre pligter og ting, vi skal nå i hverdagen. Ovenpå de mange måneder med corona, hvor meget har været ude af vores kontrol, og vi alle sammen har haft rigeligt med udfordringer, er det mit råd, at man dropper de traditionelle nytårsfortsæt og fokuserer på nogle mere indadvendte, ikke-synlige områder. I stedet for at kigge på, at bukserne strammer lidt for meget, kunne man vælge at træde et skridt tilbage og se på sig selv med lidt mere selvkærlige øjne, forklarer Marianne Eikers.

De fem nytårsfortsæt, som handler om mere og andet end tallene på badevægten, kommer her med Marianne Eikers' egne kommentarer:

1. Vær bevidst om selvsnak

Vi er så slemme til at slå os selv i hovedet, når noget ikke lykkes. "Jeg er også dum", siger vi alt for ofte til os selv. Prøv i stedet at sige: "Det her er udfordrende for mig, men jeg gør det bedste, jeg kan." Fang hammeren inden du slår dig selv i hovedet.

2. Dyrk taknemmelighed

Med tanke på at vi har været igennem et udfordrende år, er det blevet endnu vigtigere at holde fokus på alt det, der gør os glade, og det vi er taknemmelige for. Det handler om, at man på daglig basis slutter dagen af og samler op på det, som har været godt. Det kan være, at solen har skinnet, at man har været ude at gå tur med en god ven eller har hørt et dejligt stykke musik.

3. Lær at sige nej

I 2020 blev det ekstra tydeligt, at vores vigtigste og mest dyrbare ressource er vores tid og energi. En masse ting konkurrerer om, hvad vi bruger dem på, og det er vigtigt at være skarp på at sige nej. I min klinik taler jeg blandt andet med mennesker, som gerne vil please andre. De har brug for anerkendelsen og mener ikke, at de kan få den på andre måder. Men man skal turde sige nej, for det giver mere plads til en selv, og man opdager, at folk godt kan lide en alligevel. Vær derfor mere kritisk i forhold til, hvad du går med til og sørg for at købe dig tid, før du får sagt ja. Husk også at man ikke behøver forklare hvorfor, hvis man har givet et venligt nej.

4. Prioriter glæden

Selv om vi bliver bedre til at dyrke taknemmeligheden og til at sige nej, kan vi stadig blive fanget i hverdagen, og alt det vi skal og bør - frem for det vi vil og har lyst til. Det handler ikke kun om, hvordan vi lever vores liv i weekenden eller på ferien, der skal også være glæde i hverdagen. Gå på opdagelsesrejse i de ting, der gør dig glad og prioriter tid til dig selv. Det kan være helt enkle ting som en gåtur inden arbejde, en kop te inden sengetid eller en god bog.

5. Bed om hjælp

Det er ikke meningen, at vi skal klare alting selv i denne verden, men mange har rigtigt svært ved at bede om hjælp med både de praktiske og de følelsesmæssige ting. Når vi ikke taler om tingene, får de lov at fylde rigtig meget så husk at sige "Hey, jeg har brug for en snak" når det brænder på. Det er selvomsorg.