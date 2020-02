Området, der er i udbud, går fra motorvejen i forgrunden til dæmningen i baggrunden, som adskiller den nye sø fra Tempelkrogen og resten af Isefjorden. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Rift om jord trods udsigt til fredning

Holbæk - 26. februar 2020 kl. 10:38 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er rift om det nye naturområde mellem Tempelkrogen og motorvejen syd for Ågerup.

Landbrugsstyrelsen har sendt de cirka 72 hektar i udbud, og der er kommet en pæn portion bud ind, selv om Holbæk Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har bebudet, at de vil rejse en fredningssag.

Hele området indgår i et miljøprojekt, hvor det hidtil tørlagte område nu består af en sø med omkringliggende våde enge.

Det betyder, at hele området fungerer som et slags renseanlæg til gavn for miljøet i Tempelkrogen og resten af Isefjorden.

Bag projektet står Holbæk og Lejre Kommuner og Landbrugsstyrelsen. Og nu da miljøprojektet er gennemført, vil Landbrugsstyrelsen sælge området. Indtægten skal blandt andet bruges til at starte nye miljøprojekter.

Udsigt til kompensation Den første budrunde er netop slut, og her kom der en håndfuld købsbud på hver af de seks del-arealer, som de 72 hektar er delt op i.

Man kunne måske tro, at udsigten til en fredningssag ville holde køberne væk eller sænke prisen dramatisk.

Men ingen af delene er tilfældet. Forklaringen kan være, at der er lang vej til en eventuel fredning.

Og skulle den komme, vil jordejerne normalt få en eller anden form for kompensation for de begrænsninger i brugen, som fredningen medfører.

Jagtmuligheder Konkret har det været nævnt, at området egner sig udmærket til jagt.

Og det er netop noget af det, som kommunen og DN gerne vil forhindre med en fredning.

Men de, der køber jorden nu med henblik på jagt, vil altså kunne argumentere for, at en fredning vil betyde et tab af jagt-indtægter, som de vil have kompensation for.

Ny budrunde I Landbrugsstyrelsen er man meget tilfreds med den interesse, der har været for udbuddet. De indkommende bud ligger dog generelt i underkanten af den forventede pris, og en række af buddene ligger også meget tæt på hinanden, oplyser specialkonsulent Kristian Eg Gadegaard, Landbrugsstyrelsen.

Derfor bliver der nu en såkaldt overbudsrunde. Sådan en runde er et af værktøjerne i statens regler for ejendomssalg - et værktøj, man kan bruge, når man kan se, at der er interesse, men at tilbuddene er lige til den lave side. Så inviterer man de, der har budt mest, til at overveje, om de ikke kan byde lidt mere.

Den nye runde løber ugen ud.

På forhånd skønnede Landbrugsstyrelsen, at salget skulle kunne indbringe noget i omegnen af to millioner kroner i alt.

Processen omkring salget af jorden ved Tempelkrogen foregår i øvrigt meget åbent.

På Landbrugsstyrelsens hjemmeside kan man blandt andet se, hvad der blev budt på jorden i den første udbudsrunde.

Derudover er der en meget detaljeret »varedeklaration« på, hvad det er, man køber.