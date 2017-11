Se billedserie Holbæk HavneBy på hjørnet af Havnevej og Kanalstræde rummer både ejerlejligheder og lejelejligheder, og der er stor efterspørgsel på begge typer. Foto: Mie Neel

Rift om attraktive havneboliger

Holbæk - 25. november 2017

Der går endnu et helt år, før de 42 lejligheder i Holbæk HavneBy er klar til indflytning. Men interessen for at sikre sig en af boligerne er så stor, at løbet er ved at være kørt, hvis man skal gøre sig håb om at få en af dem, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

De 25 almene boliger udlejes af Vestsjællands Almene Boligselskab, VAB.

- 163 interesserede har skrevet sig op til boligerne. Som forventet er det helt vildt, siger Karsten Krüger, der er administrerende direktør i VAB.

Først engang efter nytår begynder arbejdet med at fordele lejlighederne.

- Halvdelen af lejlighederne bliver tilbudt til nogle, der bor i VAB-boliger i forvejen, og som står på vores interne venteliste. Den anden halvdel bliver tilbudt til nogle udefra for at lukke op for at få nogle nye ind, så det ikke kun er »gamle« VAB'ere, forklarer Karsten Krüger.

Det kræver dog, at man har meldt sig ind som medlem hos VAB for at kunne blive skrevet op som interesseret.

Der er 17 ejerlejligheder i Holbæk HavneBy.

- Vi har solgt 14 ejerlejligheder, så der er tre tilbage. Vi er ikke ude at annoncere voldsomt, for nu begynder byggeriet at tage form, og det giver en del henvendelser, fortæller ejendomsmægler Henrik Larsen fra Danbolig Holbæk, som står for salget.

Det har tidligere været meddelt, at de fem ferielejligheder var reserveret til en investor.

LM Byg A/S fra Greve står for jord-, beton- og kloakentreprisen. Firmaet regner med at være færdig med betonelement-­montagen senest i januar.

På den mindste af de to bygninger, som ligger ud mod Havnevej, er G.V.L. Entreprise A/S fra Farum begyndt på stålmontagen.