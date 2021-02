Rie fik en Robert

Scenograf Rie Lykke - tidligere Tuse Næs - har her i weekenden fået en Robert-pris for sit arbejde i filmen »Vores mand i Amerika«. Her stod hun for scenografien. Det vil sige, at hun sørgede for, at kulisserne til de enkelte scener i filmen blev så virkelighedstro som muligt.