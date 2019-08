Se billedserie Tre aktive medlemmer af Holbæk Rideklub, som arbejder for at sikre, at den 105 år gamle rideklub overlever. Fra venstre Jette Hedemand, Simone Sophia Hedemand og Dorte Hougaard. Foto: Morten D. Christensen

Rideklub lever og har fået optimismen igen

Holbæk - 08. august 2019 kl. 12:03 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er endnu et stykke vej til tidligere tiders aktivitetsniveau, og der er stadig ikke så meget liv i staldene og på ridebanerne hos Holbæk Rideklub, som medlemmerne har været vant til gennem årtier.

Men optimismen er vendt tilbage i Holbæk Rideklub efter en vinter og et forår, hvor den 105 år gamle klub - og dermed en af Danmarks ældste rideklubber - var i overhængende fare for at lukke og slukke i de gule bygninger på Ladegårdsalleen.

En tyngende gæld, der ikke umiddelbart kunne omlægges, betød, at det reelt var blevet umuligt at drive rideklubben videre på et forsvarligt økonomisk grundlag og med de nødvendige investeringer i vedligehold og drift.

I begyndelsen af marts kunne man i Nordvestnyt læse, at Holbæk Rideklub var tæt på lukning, fordi den hidtidige bestyrelse ikke længere så sig i stand til at løfte opgaven og var gået af.

Men på en ekstraordinær generalforsamling samme måned var der entydig opbakning fra medlemmerne til at kæmpe videre.

- Ingen af os var indstillet på, at der ikke længere skulle være en Holbæk Rideklub. Alle i klubben kunne godt se, at bestyrelsen havde gjort alt, hvad der var muligt for at rette op på situationen, og så opstod der en stemning, hvor mange sagde, at det simpelthen ikke kunne være rigtigt, hvis klubben skulle lukke, fortæller Jette Hedemand, mangeårigt medlem og tidligere formand i Holbæk Rideklub, til Nordvestnyt torsdag.

Den ekstraordinære generalforsamlingen besluttede at lukke ned for stort set alle aktiviteter, men undlod samtidig at opløse Holbæk Rideklub. I stedet gav man i fraværet af en bestyrelse den hidtidige formand, Dorte Hougaard, mandat til at handle på klubbens vegne.

- Den første opgave er at få en afklaring med Holbæk Kommune og vores kreditforening, så vi kan få grundlaget for at føre klubben videre på plads. Vi håber, at det vil ske i løbet af efteråret, og vi oplever stor velvillighed fra begge parter i forhold til at finde en løsning, siger Dorte Hougaard.

Når både kommune og kreditforening skal tages i ed, skyldes det, at Holbæk Kommune ejer jorden ved Ladegårdsalleen, hvor Holbæk Rideklub har ligget siden 1989. Klubben har en 30-årig benyttelsesaftale med kommunen om jorden frem til 2026, men det er klubben selv, der har opført og ejer bygningerne og det udendørs spring- og dressuranlæg.

I den forbindelse har man en gæld på godt tre millioner kroner, som det har været svært at komme af med, og som har forhindret, at man kunne lave de tiltrængte vedligeholdelsesprojekter.

Da der i vinter samtidig opstod tvivl om, hvorvidt brugsaftalen med Holbæk Kommune kunne forlænges efter 2026, skabte det så stor usikkerhed om fundamentet for at drive rideklub med opstaldning af heste, at mange medlemmer og såkaldte pensionærer i løbet af kort tid flyttede deres heste til andre rideklubber - blandt andet i Vipperød og Ågerup.

Både Dorte Hougaard og Jette Hedemand har fået mange henvendelser fra folk, der har været kede af Holbæk Rideklubs problemer, og mange troede faktisk, at klubben var lukket. Det er derfor vigtigt for dem at understrege, at den gamle klub stadig eksisterer, men at det kræver fortsat opbakning og politisk velvilje, hvis overlevelsesplanen skal lykkes.

- Når vi forhåbentligt har fået en aftale på plads med kommunen og kreditforeningen skal vi først og fremmest have set på nogle nødvendige reparationer og udskiftninger i hallen, som blandt andet trænger til nyt tag. På lidt længere sigt er det planen, at vi skal have pensionærerne tilbage, da det er grundlaget for klubbens eksistens. Vi tror på, at det er muligt, og der går ikke en uge uden, at jeg får en henvendelse fra nogen, der gerne vil have opstaldet deres hest, siger Dorte Hougaard.

Som et meget konkret livs­tegn har Holbæk Rideklub besluttet at holde et dressurstævne søndag den 18. august for at vise omverdenen, at klubben langt fra er lagt i graven. Det bliver samtidig en markering af Holbæk Rideklubs 105 års jubilæum.

Man har inviteret de fem nordvestsjællandske nabo-­rideklubber til stævnet, hvor Holbæk Rideklub samtidig vil afholde sit klub­mesterskab for pony og hest.

- Vi håber selvfølgelig, at mange vil komme forbi og se med. Der er gratis adgang, og vi er i gang fra omkring klokken 10, siger Jette Hedemand.

Hun tilføjer, at stævnet er blevet muligt, fordi mange medlemmer stadig brænder for at gøre en indsats i Holbæk Rideklub.

- Der har altid været et godt sammenhold og en vilje til at hjælpe hinanden. Det er også det sammenhold der gør, at vi stadig er her og tror på fremtiden, siger Jette Hedemand til Nordvestnyt torsdag.